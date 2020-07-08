路透社：美国近一周新增病例攀升27% 疫情扩散全球最快

中新网7月7日电 据路透社报道，在截至7月5日的一周中，美国新增新冠病例比前7天增加了27%，疫情扩散速度全球最快。

根据路透社分析新冠病毒疾病追踪计划(COVID-Tracking Project)的数据，全美上周检测结果呈阳性反应病例占检测数的7.5%，高于前一周的7%和两周前的5%。

世界卫生组织(WHO)认定，若检测结果呈阳性占检测人数的5%以上，则小区内可能有更多病例尚未被发现。而目前，全美有24州检测阳性比率超过5%。其中，亚利桑那州最近一周检测结果呈阳性比率为26%，较前一周的24%上升；佛罗里达州检测阳性比率为19%，高于前一周的16%；密西西比州为17%，高于前一周的13%，均呈现上升趋势。

分析还发现，全美的感染病例数已连续5周逐周攀升；有33州上周通报的新增病例比前一周更多，多数集中在西部与南部地区。

由于疫情影响，许多州已暂缓解封经济活动，或下令关闭部分商业活动。加州、堪萨斯州、俄勒冈州、西弗吉尼亚州最近规定民众在公共场所必须戴上口罩，但至少有30州并未全境实施。