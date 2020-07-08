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内蒙古发现3个鼠疫疫点 15名密切接触者已隔离

2020年07月08日08:25 来源：中国新闻网

内蒙古自治区卫生健康委官方7日通报，目前内蒙古发现3个鼠疫疫点，1名确诊病例的15名密切接触者已实施居家医学隔离观察。

鼠疫是鼠疫杆菌引起的自然疫源性疾病，传染性强，人群普遍易感，是危害人类最严重的烈性传染病之一，属国际检疫传染病，位列中国法定甲类传染病之首。

内蒙古卫生健康委副主任伏瑞峰介绍，7月5日凌晨，内蒙古卫生健康委接到巴彦淖尔市卫生健康委报告，乌拉特中旗收治的一位患者被判定为腺鼠疫疑似病例，典型症状为发热，右侧大腿腹股沟可触及肿大淋巴结且有压痛；7月5日下午，经内蒙古综合疾控中心实验室复核，并结合临床症状和流行病学史，确诊为腺鼠疫。

“接到报告后，内蒙古卫生健康委派出医疗专家、疾控专家赶赴乌拉特中旗，指导当地全力开展患者救治和疫情防控工作。”伏瑞峰称，截至7月6日，确诊患者体温、脉搏、血压、呼吸、心率均正常，饮食、精神、睡眠较前好转，各项生命体征平稳。

伏瑞峰介绍，目前已在3个疫点检出鼠疫菌，其中1个疫点即为确诊患者所在地乌拉特中旗温更镇。这个疫点在6月18日发现4只自毙鼠，后判定为疫鼠。

根据目前的流行病学资料看，患者日常生活以草场放牧为主，一直在该疫点附近生产生活。患者自述发病前10天未接触鼠疫患者或发热患者，未剥食过野生动物，未接触过死动物和死鼠。

记者了解到，疫情发生后，乌拉特中旗紧急启动了突发公共卫生事件IV级应急响应和Ⅲ级防控预警。

目前，已对确诊患者的15名密切接触者全部实施了居家医学隔离观察措施，同时对疫点进行消杀。截止到目前，疫区处理面积达3.6平方公里，密切接触人员中均未出现异常症状。(记者 张玮)

(责编：许心怡、崔元苑)


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