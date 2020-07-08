世界过敏日：为什么过敏性疾病会"盯"上你？

2020年7月8日是第16个世界过敏性疾病日，什么是过敏性疾病？为什么有些人会被“盯”上？那么，过敏了该怎么办？今天，北京中医药大学东方医院皮肤科主任医师杨碧莲为大家讲解过敏性疾病方面的知识。

为什么过敏性疾病会“盯”上你？

首先让我们了解一下什么是过敏性疾病？过敏性疾病又称变态反应性疾病，是变应原（过敏原）引起的机体异常免疫反应，导致组织炎症或器官功能障碍。可发于各个年龄阶段，是皮肤科的常见病，多发病，而夏季是过敏性皮肤病的高发期，那么它为什么会发生？

遗传因素

遗传因素，通俗来说就是“过敏体质”，医生常常会问诊询问你近亲是否也患有相关的过敏性疾病。但是并非所有的过敏体质患者均会发病，其与自身的免疫力等个体差异密切相关。

过敏原

过敏原是大家都知道的最常见的原因，大多数是通过皮肤接触、吸入、食入或注射等途径进入机体，主要有动物的皮毛、昆虫的毒毛，花、果，紫外线，吸入花粉、尘螨，食入海鲜鱼虾，注射药物及疫苗，接触金属制品、日用洗涤剂、化妆品、油漆汽油等化工原料。这也是为什么医生在询问患者时，会涉及到患者的职业、最近的去向和活动，这对于疾病的判断有一定帮助。医生根据病因、症状及皮损形态，选择合适的检查方法以明确过敏原，而不是一概而论，简单来说一般对于花粉尘螨霉菌食物等采用抽血进行血清变应原特异lgE检测，但是对于比如主妇手、职业长期接触化学物、长期难愈的皮炎湿疹等就需进行斑贴试验进一步明确病因。

环境、生活方式

比如室内如果产生污染物如甲醛等，可能与特应性皮炎的发病有关。此外，现代的生活方式比较注重卫生，比如有的患者说，“我每天洗两次澡，这么爱干净，为什么还会过敏出现皮疹？”其实，过度的洗浴反而更容易损伤皮肤屏障，使机体的免疫失衡，这也是为什么城市人比农村人更容易发生过敏。其次，熬夜、工作压力大的社会因素，也是诱因之一。

过敏了该怎么办？

通过这些常见症状，让患者对自己的疾病和治疗有初步了解。对于症状轻微者，患者立即脱离引起过敏的物质，就可以快速缓解；对于不能明确对什么过敏或者脱离之后，过敏症状仍持续存在者，就要及时就医了。其用药遵循急性期渗液、红肿明显时，采用中药煎汤湿敷或熏洗，无糜烂、渗出采用洗剂，如三黄洗剂、炉甘石洗剂；亚急性期有鳞屑、痂皮，采用油剂，如紫草油；慢性期浸润肥厚、苔藓样变，采用软膏类，如青石止痒软膏；另外可口服抗组胺药（如氯雷他定或盐酸西替利嗪等），局部外用激素抗炎止痒，尤其注意激素的使用一定要在医生的指导下使用，选择合适强度和剂型的激素并逐渐停药的原则，不可滥用、过用、突然停用激素；如果患者皮疹面积扩大，瘙痒、水疱严重者，需及时就诊，以免耽误病情。

对于严重、常见的过敏性皮肤病要高度重视

急性荨麻疹

患者常先出现皮肤瘙痒，很快在瘙痒部位出现风团，呈鲜红色或苍白色，大小不一可融合成片，皮肤凹凸不平，患者表皮的水肿、风团通常在24h内消退，但容易反复发生新的风团。病情严重者可伴有心慌、血压降低等过敏性休克症状，呼吸道症状表现为哮喘及喉头水肿、甚至呼吸困难、昏厥窒息，胃肠道黏膜受累可出现恶心、呕吐、腹胀、腹泻，由感染引起的可出现寒战、高热、头痛等全身中毒症状，尤其发热最高可达40℃。因为其发病特点就是可发于身体的任何部位，发病迅速，因此，建议患者急性期发作或面积扩大一定要高度重视，防止并发症的发生，一旦出现上述不适症状，一定要紧急及时就医，否则会危机生命。

急性湿疹

急性湿疹是一种难治的常见的过敏性皮肤病。皮损表现主要以红斑、丘疹、丘疱疹，水疱为主，患者往往瘙痒难耐，常因搔抓形成糜烂面、渗液，有的因瘙痒剧烈，影响了日常休息甚至引起了神经功能障碍，生活质量严重下降；而剧烈搔抓、热水烫洗或其他的刺激也会加重皮损，如果继发感染，则可能形成脓疱、脓痂、淋巴结肿大，发热；也可能诱发细菌、真菌、病毒的感染；也可能使皮损相互融合而泛发全身，形成全身弥漫性潮红，甚至出现大片的渗液和糜烂，从而继发成红皮病，使多系统损害、影响代谢，甚至危及生命。因此患者在出现湿疹后一定要与医生协同配合，注意调护，切忌热水烫洗，暴力搔抓而加重。

首先寻找诱因，查找过敏原，进行抽血或者斑贴试验。其次急性湿疹与“湿”“热”密切相关，以湿热蕴肤多见，内治以清热利湿止痒为主，外治根据上述原则，有渗液时选用苦参、黄柏、地肤子、白鲜皮、枯矾、马齿苋等清热解毒止痒之品煎汤湿敷或10%黄柏溶液冷湿敷，无渗液仅有红斑时选用三黄洗剂或炉甘石洗剂外用。急性期中药内治常选用水牛角、生地、丹皮、赤芍、荆芥、防风、苦参、黄芩、大青叶、白茅根等，清热凉血，除湿止痒。可配合抗组胺药或静脉输液钙剂、维生素C、复方甘草酸苷等抗炎、抗过敏治疗。

药疹

药疹的诊断主要是根据病史和临床表现，除固定型药疹具有特征性表现外，多数药疹不易于其他原因引起的同样症状相区别，必须根据病史及发展过程加以综合分析而做出判断。在临床上，对骤然发生于治疗过程中的全身性、对称型分布的皮疹要有警觉，询问用药史，特别注意药物的交叉过敏以及隐蔽形式出现的药物过敏。熟知各种类型的药物过敏特点，排除类似的内科和皮肤科疾病。一般药疹的颜色较鲜艳，痒感重。通常药疹在停用致敏药物后很快好转和消退。在临床上用药后发生药疹，停药后消失及再用时复发的药物史很有诊断意义。

药疹的治疗原则：（1）停用一切可疑致敏药物以及与其结构相似的药物。（2）多饮水或输液促进体内药物的排泄。（3）轻症者给予应用抗组胺药物、维生素C及钙剂。重症者加用糖皮质激素。（4）预防和控制继发感染。（5）支持疗法，注意补液和维持电解质平衡等。对伴黏膜损坏者要积极保护黏膜，尤其是眼结合膜，防止角膜浑浊及黏膜的粘连，小儿要注意龟头及包皮的糜烂，造成包皮狭窄。每日可用3%硼酸水清洗或皮质类固醇类眼药滴眼，口腔注意清洁，经常漱口，可选用2%碳酸氢钠溶液漱口。

总之，无论是急性湿疹、药疹、急性荨麻疹还是其他的过敏性皮肤病，尤其是过敏体质的人，一定不要忽视它的危害和影响，皮肤病的特点多易诊难治，可急性发作，反复难愈，因此在医生常规治疗的同时，一定要积极调护，切记搔抓和烫洗，少洗澡，注意保湿护肤，保持心情愉快，早发现早治疗，防止加重或复发。