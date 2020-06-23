中医对儿童过敏性疾病的认识

近年来，全球范围内的过敏性疾病的发病率呈现出逐年攀升的态势，我国儿童过敏性疾病的发病率也有所增加。过敏性疾病不仅影响患儿的生活质量，甚至危及生命，由于儿童的免疫系统尚处于发育阶段，因此相较于成年人更容易出现过敏的症状。

当前很多家长也对儿童过敏问题的危害性认识存在诸多不足，采用的儿童过敏防治方法也存在误区，没有及时采取正确的方法进行干预，这应该引起家长重视，防止过敏性疾病对儿童的正常生长发育产生不良影响。在中医临床中，如何治疗儿童过敏？2020年6月24日（星期三）09:30-10:30，“人民好医生”客户端将邀请天津中医药大学第二附属医院儿科主任、中华医学会儿科分会委员陈慧进行视频直播，与您探讨中医对儿童过敏性疾病的认识。

专家介绍

主任医师，医学博士，博士生导师。天津中医药大学第一附属医院原院长，现任国家卫健委儿童用药专家委员会副主任委员、国务院学位委员会学科评议组成员、中华中医药学会儿科分会名誉主任委员、中华中医药学会儿童肺炎协同创新共同体主席、中国中药协会儿童健康与药物研究专业委员会主任委员等职。

擅长

以中医药治疗小儿脑系疾病为主要研究方向，擅长治疗儿童癫痫、多动症、抽动症等疑难病。

孩子过敏了!这些“坑娃”操作你中招没有

谣言一：过敏只是起皮疹会自行缓解

有家长认为，孩子过敏只是起皮疹不是什么大事，过一段时间会自行缓解，这种看法正确吗？

孩子过敏可以出现皮疹，导致荨麻疹、湿疹或特应性皮炎，也可能会出现消化系统和呼吸系统等其它系统的症状。过敏导致的皮疹，可能是食物过敏引起的，或是吸入尘螨、花粉等过敏原导致的，或两者混合影响，或其它原因导致的。食物过敏或吸入过敏原暴露引起的皮疹，如未予以重视，未给予规范化诊疗和预防，往往不能自行缓解。

如果患者食物过敏原检查结果为阳性，但没有出现皮肤系统、消化系统和呼吸系统等症状，不一定是食物过敏，可能是处于过敏状态或交叉过敏。

谣言二：酵素可治疗过敏

有传言，过敏原多数由蛋白质构成，可被酵素分解而治愈。这种说法不科学，这只是尚需进一步探讨的一项过敏基础研究结果，尚未经过任何临床证实，不能草率用于临床。酶素对过敏的临床治疗非但无益，反而可能会对过敏机体带来进一步的伤害。食物过敏治疗包括饮食替代、饮食回避、逐步少量逐一添加食物。待皮疹消退、皮肤瘙痒改善，或胃肠道和呼吸系统症状改善后，如果检测出某种食物的过敏指数不高，通常情况下，这种食物可以逐渐从少量到多量的进食。

谣言三：过敏不具有遗传性

过敏性疾病往往具有家族遗传性，与支气管哮喘和变应性鼻炎等过敏性疾病相类似，食物过敏的发生也有遗传性。父母中一方有变态反应性疾病史，其子女的患病率为20%—40%；若父母双方均患有变态反应性疾病史，子女患病率高达50%—70%。但是这些孩子所表现的过敏性疾病与上辈人不一定相同，比如父亲为支气管哮喘，孩子可能是食物过敏。

对过敏性疾病诊疗需要重视整体理念，强调综合诊治等。如儿童过敏性病症可以在不同器官系统出现，食物过敏可导致消化系统的腹泻、呕吐和便秘等，皮肤系统的皮疹和皮肤瘙痒等，呼吸系统症状的咳嗽、喉头痰鸣和喘息等，甚至会引起睡眠障碍、生长发育障碍。同一过敏原会导致不同疾病，如尘螨过敏会导致过敏性哮喘、变应性鼻炎与特应性皮炎。因此，在临床实践中应重视整体理念和综合诊治。

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