北京4.9万多名考生佩戴口罩进考场

7月7日，北京4.9万多名考生迎来高考首日。记者在北京多处考点看到，考生佩戴口罩间隔1米入场，家长在考点外不聚集。

2020年北京参加统一高考考生共49225人，共设17个考区，132个考点学校，2867个考场。根据防疫要求，考前身体状况异常、集中医学观察、居家观察或居住小区封闭管理阶段考生在备用考点参加考试。

北京市第十二中学考点，通过隔离栏杆分别设置了学生通道、工作人员通道。早上8点起，600余名考生依次通过测温设备、查证后步入考场。在校门口到教学楼之间，搭建了蓝色的防雨连廊。在考点外有醒目的提示：“因疫情防控需要，请接送考生的家长不要在考场周边停留。戴口罩，不聚集。”

50岁的高连荣是丰台区丰台街道丰益花园居委会志愿者。当天早上，她与另外3名志愿者一起在考点值守。“我们8点前就到位了，早上高峰阶段人比较多，许多家长送孩子来参加考试。”她说，看到有人在考点周边聚集，会上前劝阻。

在北京第十八中学考点外，交警在考点门前疏导交通，入场秩序井然。自驾车的家长在送考后，自觉驶离前往附近的停车场。家长卢女士把车停在距离考点1公里的停车场等候：“孩子就在这里就读，对学校的防疫工作充满信心。”

记者采访了解到，北京的各个考点内均设置了临时观察点、备用考场，并准备了充分的防疫物资。每个考场内考生为20人，桌椅之间距离较大。一旦考试中出现考生身体异常等情况需要启用备用考场的，监考人员将穿着防护服和护目镜进行监考。

据了解，高考前北京加强了考生健康状况监测。所有应届毕业生由所在学校负责从考前第14天开始，每日进行健康状况监测；往届生、外省返京考生由报名单位负责进行健康状况监测。

考试期间，一些家长在道路旁等候。一位家长说：“12年的学习不容易，我送孩子进考场，目送他走进去的瞬间，感到眼眶湿润了。”她说，今年的考生经过疫情的历练，感觉更加成熟了。“希望孩子们考试顺利，身体健康！”