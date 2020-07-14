今年北京中考7月17日至19日举行 每个考场由30人减至20人

人民网北京7月14日电（池梦蕊） 今天下午，北京市召开第151场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕介绍，2020年，北京市中考将于7月17日至19日举行。参加考试的考生共计77583人。全市设置17个考区，248个考点校（含备用考点校27个），考场5056个（含备用考场1033个）。

李奕表示，在落实疫情防控措施方面，与高考要求一致，重点强调几个方面。一是做好考生和考试工作人员健康全面摸排。全体考试工作人员在考前7天内进行核酸检测，加强考生和考试工作人员健康状况登记、考点考场消毒通风、入场体温排查等防疫措施。特别加强对集中医学观察、居家观察、社区封闭管理考生的摸排，参照高考“一类一策”工作方案做好特殊考生的考试安排。

二是做好考点考场和考试用具防疫消毒和通风。考前安排专人对考点和考试场所、通道、卫生间、水房和桌椅彻底清洁、消杀。上下午考试之间，进行预防性消毒，确保考前考场和考务室开窗通风30分钟以上。加强考生和考试工作人员进入考点的体温检测，把好入口关。

三是降低考场人员密度。每考场考生人数从30人减至20人，按要求每考区设置1-3个备用考点校，每考点校备用考场不少于3个。每个考点校增设1名由卫健部门安排的副主考，负责疫情防控常规工作和突发情况处置。四是加强培训和演练。特别对首次承担中考考点的学校强化培训和指导，选派具有中考组考丰富经验的同志“一对一”指导新考点校做好工作。