张伯礼院士： 北京疫情更符合“湿瘟疫”特点

北京新发地聚集性疫情发生以来，针对密接隔离人群，仅大兴区和丰台区就先后对21667人次给予“提升正气，化湿解毒”的中药汤剂和中成药投放，在阻断疾病传播方面发挥了积极作用。中医专家团队还深入ICU病房和普通病房，根据每个患者不同情况辨证施治。

对此，中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼表示，北京疫情更符合“湿瘟疫”特点，中西医结合、中西药并用在这次疫情医疗救治中发挥重要作用，应总结北京防控救治经验，做好充足准备，以应对秋冬可能来临的第二波疫情。

与武汉疫情大同小异，更符合“湿瘟疫”特点

“新发地疫情暴发后，北京市政府迅速反应，精准防控，大力排查，及时控制了疫情的扩散。我6月20日回答京媒问题时，估计月底会降为个位数，7月下旬清零。实际看，近一周每天新增确诊人数仅为1—2例，相信月底可以清零。由于早发现早隔离早治疗，轻型普通型患者占了98%，重症患者经中西医结合治疗后病情也相对稳定。”张伯礼表示，这次小范围聚集暴发的疫情与武汉疫情大同小异。

张伯礼分析，目前属于盛夏时节，从现有临床资料看，北京的病人与武汉病人中医证候是相同的，仍然是湿毒疫，湿邪较盛，腻苔多见，但由于目前气候炎热，热象较为明显，更符合“湿瘟疫”特点。北京市的中医药防治方案很符合这次新冠临床特点，芳香化湿、宣肺泻浊、扶正透邪、益气解毒的方药也取得了较好疗效。

北京经验的价值不可低估

此次北京疫情反复正值盛夏，与此前冬春季节的病例相同，中医药在此次北京抗疫中又一次大显身手，那么北京疫情防控中，有哪些可以总结的经验？对密接隔离人群进行中药投放，如何发挥预防作用呢？对于这些民众关心的问题，张伯礼一一解答。

他认为，武汉模式、北京经验都很重要。但类似在武汉暴发的疫情估计不会再次发生了，而北京是在疫情防控常态化之下暴发的聚集性疫情，可能会成为秋冬疫情发生的常态。这类局部暴发性事件不需要封城，但需早期全面排查，全面追踪密接人员，精准严格隔离，可在较短时间内控制疫情蔓延。“所以北京的防控救治经验更显重要，有必要进行认真的总结，以利于指导全国。武汉模式、北京经验价值等同，北京经验的价值不可低估。”

对可能来临的第二波疫情做好充足准备

对于未来的疫情防控，张伯礼表示，目前，全球疫情仍在肆虐，且不少病毒样本出现了变异，防控任务仍然艰巨而任重道远。秋冬，新冠肺炎出现第二波流行的可能性极大，甚至可能出现流感和新冠肺炎同步流行，两种疾病混合感染。须未雨绸缪，慎终如始。最可能的形式是多地分散发生或者小规模暴发，不需要像武汉疫情一样，举全国之力支援，各省市将会独立应对，所以应利用近2—3个月的时间，做好充足准备，特别是医疗队伍组建及培训、定点医院病床、医疗和日常物资储备等方面。

“广大群众要适应在疫情常态下的生活方式，做到不恐慌、不懈怠，在复工复产复课的同时仍要保持高度警惕，戴口罩、勤洗手、勤通风、少聚集、少到空气流通不畅的公共场所去，对来自世界上疫区的邮件包裹须先消杀后拆封等良好的习惯仍要坚持。”张伯礼最后建议，各类学校应缩短暑假时间，早点开学、周六上课、国庆中秋假期缩短，争取12月下旬放寒假，争得时间主动，以应对秋冬可能来临的第二波疫情。