全球疫情简报：世卫数据显示全球新增病例数连续3天过20万

新华社北京7月7日电 6日全球疫情简报：世卫数据显示全球新增病例数连续3天过20万 德国尝试训练军犬嗅检新冠病毒感染者

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间6日10时（北京时间6日16时），全球新冠确诊病例较前一日增加202545例，达到11327790例；死亡病例较前一日增加4134例，达到532340例。世卫组织统计的全球新增病例数连续3天超过20万。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间7日7时37分，全球新冠确诊病例达11565541例，死亡病例为536658例。美国是全球疫情最严重的国家，确诊病例达2922000例，死亡病例为130208例。

新闻事件

德国《南德意志报》网站6日报道，德国联邦国防军和汉诺威兽医学校正联合研究用军犬嗅检新冠病毒感染者的可行性。提供军犬的德国联邦国防军服务犬学校称，这项研究有望取得成功，军犬在当前试验阶段的辨识成功率约为80%，可行性研究成果将在几周后发布。

针对有地方官员呼吁取消民众乘坐公交车和在商场购物时须戴口罩的规定，德国联邦政府6日表示，支持延续“口罩强制令”。

意大利卫生部6日发布的新冠疫情数据显示，该国现有新冠患者14709人，较前一天增加67人，这是该数字在下降两个多月后连续第二天反弹。

根据卡塔尔卫生部6日公布的数据，该国当日新增新冠确诊病例546例，累计确诊100345例；新增死亡病例5例，累计死亡133例。卫生部表示，近期单日新增确诊病例数持续下降，同时治愈率大幅上升，表明卡塔尔的疫情已经过了高峰期。

南太平洋岛国斐济新冠疫情出现反复，该国卫生部6日报告一例新冠确诊病例，这是该国自6月5日全国新冠病例清零后再次出现新病例。

涉华动态

中国外交部援助阿拉伯国家联盟（阿盟）抗疫物资交接仪式5日在位于埃及首都开罗的阿盟总部举行，中国驻埃及大使廖力强代表中国外交部向阿盟副秘书长胡萨姆·扎基移交了防护口罩。