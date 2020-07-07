北京54个小区已解除封控管理

全市核酸检测

采样、检测均超1100万人

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市疾控中心副主任庞星火介绍，按照“应检尽检，愿检尽检”的原则，截至目前，全市核酸检测采样人数、检测人数均已超过1100万人。新发地市场聚集性疫情发生后，本市对部分小区、村实行封控管理，其他社区、村实行封闭式管理。目前，全市疫情防控形势趋稳向好，已先后对西城区、海淀区、丰台区等区域的54个小区解除封控管理。

7.4万人延长居家观察满7天

已有序组织第三次核酸检测

7月5日，曾去过新发地市场牛羊肉综合交易大厅的人员及其同住人员共7.4万人，延长居家观察已满7天，已有序组织第三次核酸检测。检测结果为阴性，且体温等症状排查无异常者，即可解除居家隔离观察。解除观察人员此后7日内还需做好自身健康监测，外出做好个人防护，做到戴口罩、勤洗手、不聚餐、不聚会、不聚集，出现异常症状应及时报告并前往医疗机构排查诊疗。经与专家多次会商研究，将按科学精准、安全有序原则，对新发地市场集中隔离人员实行分类分批解除隔离措施。

本市依然面临防控压力和风险

必须始终绷紧疫情防控这根弦

庞星火表示，解除社区封控管理，居家观察和集中隔离人员分类分批解除隔离，并不意味着“警报解除”、万事大吉。新发地市场聚集性疫情的发生，说明本市依然面临疫情防控的压力和风险，绝不可掉以轻心，必须始终绷紧疫情防控这根弦，继续坚持“外防输入、内防扩散”不放松，毫不松懈地抓好二级响应下的各项防控措施，压紧压实“四方责任”，科学精准有效抓好防控工作，使常态化防控成为各行各业和市民群众的行动自觉。（记者 贾晓宏 李祺瑶）