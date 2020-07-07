县级医院管理能力提升 务必“县”在起航

2020年新冠肺炎疫情的暴发，对疾病预防控制体系建设、公共卫生体系建设、公立医院能力建设、分级诊疗承担能力都是一个巨大的考验。县级医院管理能力的提升，是分级诊疗的关键环节之一，特别是着重提升县级医院应对突发公共卫生事件的能力对推进我国卫生健康事业改革发展、加快建设健康中国将发挥重要作用。

为贯彻落实《关于印发全面提升县级医院综合能力工作方案（2018-2020年）的通知》等文件要求，在国家卫生健康委医政医管局指导下,在辉瑞中国的公益支持下，国家卫生健康委医院管理研究所在全国范围内组织开展“县级医院管理能力提升” 项目培训班。主要以县级公立医院管理者为培训对象,不断推动我国县级医院综合能力的全面提升。

该项目已于2015年在全国开展。截至目前，已完成线下培训30余场，线下培训县级公立医院管理者1万余人次。由于疫情的暴发，采取线上培训的方式继续进行培训，为了达到不同的培训课程稳步推进县级医院服务能力提升的工作目标，培训主题分别从疫情常态化下的医院管理与评审评价，医院应急管理和未来医院建设以及综合性医院面对突发卫生公共事件，如何构建防控体系等几个方面展开授课，在线培训人数超过了一万多人。参加人员来自全国31个省、市、自治区、直辖市，受到了县级医疗单位的广泛关注，取得了良好的效果。第四期“县在启航-县级医院管理能力提升项目-院长培训班”远程视频会议于6月24日进行，培训主题是:疫情常态下，医院医务管理标准化解读与医院评审评价管理。

加强公共卫生防控救治能力建设刻不容缓

今年两会的政府工作报告中提出要加强公共卫生体系建设，在疫情防控中，公共卫生应急管理等方面暴露出不少薄弱环节。

国家卫生健康委医院管理研究所副所长张旭东表示，县级医院在全国公立医院中占有相当大的比重，对于深化医药卫生体制改革具有决定性的作用。随着医疗改革的推进，医院管理者面临的挑战也逐步加大，在疫情防控常态下，县级医院的管理者需要深度思考并制定出一套切实可行的方案。忧患意识需要强化，见微知著的能力急需提高，医院应对突发公共卫生事件的能力更需要全方位的提升。不仅如此，上下齐动员，全力以赴应对新型肺炎疫情防控才能更好的保障人民的健康。

张旭东认为，研究所主要任务是开展医院科学管理的研究，培养出优秀的医院管理人才，采集与管理相关数据和信息，为政府制定政策法规，标准，规范，提供必要的科学依据。疫情防控逐步常态化，研究所也根据各级医疗机构的管理理念和需求，设计开发出差异化且更具针对性的培训课程。把提高培训班的质量和示范作用作为工作重心，为各级医疗机构搭建学习交流的桥梁，为县级医院服务能力的推进增添助力与动力。

“疫情防控已经成为常态，希望我们研究所的工作能为各级医院管理能力的提升发挥指导和咨询的作用。我们也会根据医院需求设计有针对性的课程，不断提高培训班的质量，为管理者在工作中健全医院管理水平方法提供新思路、新经验。”张旭东说。

面对新考验医院评审评价是抓手

国家卫生健康委医院管理研究所医院评审评价研究部主任陈晓红说，“医院的评审评价最重要的是理念的转变。评审评价过程，就是要加强医院质量管理和持续改进的过程，科学化，规范化，标准化的分级管理的过程，评审评价的标准才能使管理者从运动式管理逐步走上依据标准的日常化管理，使医院事事有章可循，循序渐进，不断进步。”

陈晓红认为，现代医院管理之路要通过定期评审、评价加以促进，从而推动公立医院规范化、科学化管理，持续改进，快速发展。每一位院长要明确为什么要做评审评价，目的是通过评审评价的过程来进一步体验科学化、规范化、标准化分级管理的过程。在这个过程中将运动式管理走向常态化管理，将碎片化管理走向系统化管理。评审评价的核心要素就是用同一把尺子评审评价不同的医院，这个要素是所有医院都具有的：安全，质量，服务和效率，这就是所谓的同一把尺子。至于医院内部的技术水平可以形容为天高任鸟飞，是各位专家为了人类健康贡献自己的智慧，为患者解除病痛，由于医院的功能任务不同，国家投入的人财物不同，医院的特色学科不同，很难评价，所以评审评价不评哪所医院的技术高低，而是评价哪所医院为病人服务更安全，质量高，服务好和效率高，这是大医院小医院、综合医院专科医院、公立医院私立医院、三级医院还是二级医院都是可以比较的。陈晓红表示自我摸索或专家评价，进步速度是天差地别的，作为院长要敢于接受别人的评价，承认评价所暴露出的问题所在。评审评价不是否定成绩，是要让医院明确了解导致不足的深层问题出在哪里，如何科学改进，不能头痛医头，脚痛医脚，用做表面文章去掩盖真实问题。发现问题只是帮助医院未来更快更好的进步。医院管理者就要“补短板，堵漏洞，强弱项”。一旦把自己封闭起来，就很难快速成长，更不利于医院长远发展。

她表示，新一轮医院评审评价理念与方法已发生颠覆性的改变。现代医院管理目前存在问题是仍缺少对规章制度的落实，更缺乏对规章制度落实的评价与监督机制，面对疫情常态化的考验，医院评审评价是确保医疗质量与安全的有力抓手。

保障供应对疫情防控起关键作用

浙江省人民医院副院长何强作为本次会议的主持嘉宾引领各位专家针对会议主题展开了精彩互动讨论，并与各位院长就县级医疗机构如何完善医院平战结合体系进行了交流。他认为，在疫情常态下，加强人员培训的同时应增设随机考核机制。任何科室医务人员都必须做好新冠病毒知识的培训。在突发公共卫生事件时，医务人员都可以从容应对，成为新冠疫情抗击的主力军。其次，积极改善医疗机构的环境布局，我院事先建立了传染病人专用楼，把发热和肠道门诊和其他门诊隔离开。这些举措都在疫情期间起了至关重要的作用。他提到，在保障医疗物资供应充足方面我们设有应急仓库，应急药品和医疗耗材，以及国家紧急救援队的所需的应急器械。

医院管理质量的提升就是从危到机的转变

中日友好医院医务处副处长应娇茜提到她一直在思考的问题是作为医院管理者他的标准是什么？她在本期分享的课程是《医务管理者岗位胜任力培训》。她强调管理的核心要对员工投入大量时间精力进行科学系统的培训。管理培训一定要符合社会发展需求的模式，从社会小的变量中发现大趋势。她特别强调，公共卫生课程学习应该是每一个医院必修课。

她在直播中介绍，医务管理系列课程包含了依法执业和18项核心制度以及全面的医疗质量管理体系。全面质量管理体系中涉及病人安全管理、BSC，绩效管理等；策略管理中，有RCA，HFMEA等质量管理工具。医院运营管理严格按照国家出台的54项政策法规来执行；在医学人文素养教育方面，强调医务人员内心的满足感和成就感，要通过提高工作效率，不断成就自己。在保障医疗安全的基础上提升医疗质量，不断加强质量管理体系和管理工具的应用。她表示，后期会在国家卫生健康委医院管理研究所组织的县在起航-县级医院管理能力提升项目院长培训班上根据自身医院的管理经验，逐一做18项核心制度进行解读的系列授课。

应处长认为此次疫情虽然是危机事件。但是“危”，也是“机”，互动答疑环节，就如何从“危”到“机”的转变等方面与各与会学员进行交流。她还提到，在未来发展中，疫情常态化是医院管理者必须要考虑进运营管理中去的。

补短板应以“防”为中心

东阿县人民医院党委书记宋钢兵表示，“疫情开始后，我们意识到要补短板。疫情常态下，医院最大的职责是预防院内的传染爆发流行。传染病病房在收治传染病人过程中要重视分检和预检发热门诊，预防疾病传播。宋钢兵书记说：我们医院的具体做法是在室外建设预检门诊。按照国家政策，以预防为中心，以健康为中心，以治疗为保障，做好以慢病管理为基础的县医院的网络体系建设，让健康管理中心走进社区，宣传健康管理的知识以及科普恶性肿瘤的预防等等。作为医院管理者，我认为思维要发生战略性的转变，各级县级医院应审时度势，根据自我的现状做出工作调整，我认为这也是重要转变机遇。