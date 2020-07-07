国家卫健委：7月6日新增确诊病例8例 无新增本土病例

人民网北京7月7日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网公布的《截至7月6日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，7月6日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例8例，均为境外输入病例（辽宁2例，上海2例，四川2例，内蒙古1例，广东1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入病例（内蒙古1例，上海1例）。当日新增治愈出院病例10例，解除医学观察的密切接触者254人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例72例（无重症病例），现有疑似病例3例。累计确诊病例1942例，累计治愈出院病例1870例，无死亡病例。

情况显示，截至7月6日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例403例（其中重症病例7例），累计治愈出院病例78528例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例83565例，现有疑似病例7例。累计追踪到密切接触者764486人，尚在医学观察的密切接触者3940人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者15例（境外输入14例）；当日转为确诊病例2例（境外输入2例）；当日解除医学观察8例（境外输入7例）；尚在医学观察无症状感染者114例（境外输入77例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例1780例。其中，香港特别行政区1285例（出院1157例，死亡7例），澳门特别行政区46例（出院45例），台湾地区449例（出院438例，死亡7例）。