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机上人员疑接触新冠病例 加拿大一载有70人军机折返

2020年07月07日08:37 来源：中国新闻网

中新网7月6日电 据外媒5日报道，加拿大一架飞往拉脱维亚执行北约军事任务的军机，因为机上有军人可能有感染新冠病毒的风险，而中途折返。

据加拿大电视台(CTV)报道，这一军机载有约70名军方人员和乘务人员。在机上人员进行两周的隔离检疫后，飞机于2日起飞。但在飞行途中，加军方获悉，军机出发地安大略省特伦顿空军基地有人确诊，有关人员可能与机上人员有接触。为此，飞机选择中途折返。

加拿大国防部女发言人拉米兰德(Jessical Lamirande)5日表示，加拿大军人以及在拉脱维亚的盟友和伙伴的健康和福祉为首要之务，因此决定让军机折返，而非在拉脱维亚降落，这起事件不会对加方在拉脱维亚的任务造成重大影响。

据报道，这批加拿大军人在折返本国后，会进行14天隔离，才可以恢复执行任务。

目前，加拿大约有540名军人派驻拉脱维亚，参与北约部署的战斗部队。

(责编：许心怡、崔元苑)


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