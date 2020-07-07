生鲜食品还能吃吗？专家建议：煮熟煮透 不吃“生食”

北京市新发地农产品批发市场发生聚集性新冠肺炎疫情之后，不少人对生鲜食品产生了畏惧心理。生鲜食品还能放心吃吗？如何食用生鲜食品才安全？日前，记者就此采访了有关专家。

“目前还没有发现新冠病毒通过海鲜等产品经过消化道传染新冠肺炎的证据。”中国疾控中心传染病处研究员冯录召认为，新冠病毒传播感染的主要途径是近距离呼吸道飞沫和接触传播。在相对封闭的环境里，长时间暴露于高浓度的气溶胶，可能发生气溶胶的传播风险。尚没有证据表明新冠病毒有其他传播途径。

中国疾病预防控制中心日前公布的北京6月份聚集性疫情的溯源结果显示：排除由动物病毒外溢传人，推测为人与人之间的直接接触传播或经物品表面污染的间接接触传播。现有研究认为，可能是生鲜食品在储藏、运输、加工、销售等环节受到了污染，而非病毒来源于食物本身。

为了尽可能降低感染病毒的风险，冯录召建议，在购买生鲜冷冻食品时，戴好口罩和手套，做好必要的防护，保持社交距离，避开人群密集的摊位，尽量不要去用手接触生鱼、生肉等产品。在日常处理、烹饪、食用食品过程中注意食品清洁和卫生，包括在处理生肉、禽、水产品后，要使用肥皂和流动水洗手至少20秒，避免接触食材的手揉眼鼻；将生熟案板分开，分别处理生熟食品；生肉、水产品等生鲜食品在放入冰箱冷冻箱前先分割成小块、单独包装，并对生、熟食物分层存放；要将食品烧熟煮透，尽量不吃“生食食品”。应使用清洁的餐具，经常对餐具进行消毒，可以采用蒸15分钟的方式消毒。

6月12日起，北京市和各区疾病预防控制中心组织专业人员，对全市农贸批发市场、大型超市进行排查，对海鲜、肉类等食品及外环境标本进行新冠病毒核酸检测、全面防疫检查和环境消毒，对市场摊主和经营管理人员进行核酸检测，确保出售的产品安全无污染。

“为了确保生鲜食品的安全，我们对农贸市场、海鲜市场等场所提出了严格的食品安全要求。”国家卫生健康委疾控局监察专员王斌介绍，各地要以农贸市场为重点，发动商户对所有的摊位进行全面彻底的环境卫生清理和消毒，对各摊位特别是海鲜、生肉等摊位进行消毒，对市场里的公厕、水池、垃圾桶清扫保洁，及时清运垃圾、清除卫生死角，对操作台面、下水道、冷链车辆等场地严格落实消毒措施。

“为了确保进口生鲜食品的安全，海关对来自疫情高风险国家和地区的生鲜冷链产品，比如水产品、肉类、冷冻蔬菜、水生动物、短时或低温运输工业品等开展新冠病毒检测。”海关总署卫生检疫司副司长宋悦谦介绍，截至6月18日，全国海关共检测样品15638个，其中货物样品3508个，内外包装样品10608个，环境样品1522个，结果均为阴性。

《 人民日报 》（ 2020年07月07日 13 版）