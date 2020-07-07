小儿被电击伤后，手术到底做还是不做？

小儿无知顽皮，非常容易被电击。儿童或婴幼儿电击伤（瘢痕）面临手术选择时，该如何决定？孩子年龄小，手术有没有风险？大脑发育不完全，手术麻醉是否会对其造成影响？这些是很多家长会反复询问和纠结的问题。

如何掌握小儿烫伤手术指征？

首先，要认真听取专业医生的治疗建议，该做的手术还是要及时做，通过缩短单次手术时间、避免反复多次手术等措施，将麻醉的风险和麻醉药物对孩子的影响降到最低。

小儿烫伤，必须做手术的情况有哪些？

必须做手术的情况有：⑴广泛深度伤创面，不手术可能会危及患儿生命；⑵深部组织严重毁损，有血管、神经、肌腱或骨骼暴露；⑶深度创面，估计换药时间很长（比如超过一个月或更久）。长期换药过程对患儿来说非常痛苦，在换药过程以及后续的病程中也会形成比较严重的瘢痕，给康复治疗带来很多困难。有的孩子的创面已形成大范围的肉芽组织，家长还因心疼孩子而坚持不做手术，其实反而是害了孩子；⑷严重瘢痕挛缩，影响到患儿肢体功能或生长发育，那即使孩子年龄较小或瘢痕尚未完全成熟，也要考虑及早手术。

儿童创面生长能力强，深度创面往往也能通过换药愈合。有些范围不太大、创面上又有较多上皮岛的烧（烫）伤创面，可以考虑暂不做手术，等待创面愈合后给予积极抗瘢痕治疗，或者等孩子大一些（比如三四岁之后）再做瘢痕整复手术。

目前来看，医院常规应用的麻醉药物是安全的有效的，是在训练有素的专业麻醉师仔细观察下非常严谨地使用，可以完全放心的。

另外，有些瘢痕未对孩子生长发育造成明显影响，可以等到孩子大一些再做整复手术以节省治疗费用，提高治疗效果。

本文由上海电力医院烧伤整形外科主任医师朱维平进行科学性把关。