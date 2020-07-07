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英国帝国理工学院最新报告：及时防控是中国有效抗疫的关键

2020年07月07日07:17 来源：科技日报

　　科技日报北京7月6日电 （记者刘霞）据英国伦敦帝国理工学院网站近日报道，该校研究团队发布最新报告称，中国通过在新冠病毒暴发初期及时采取控制措施并酌情调整，有效遏制了病毒在中国的传播。

　　帝国理工学院“新冠肺炎反应小组”的报告称，中国在报告确诊病例很少的情况下，就采取了学校停课、限制旅行以及追踪密切接触者等控制措施，有效避免了新冠病毒的进一步传播。而且，在第一波疫情减缓之后，中国控制策略的重点转移到对所有入境旅客开展检测、隔离以及对无症状感染者的密切监控上，这些策略在帮助中国的确诊病例一直保持较低水平方面发挥了重要作用。

　　研究人员通过分析中国大陆31个省（自治区、直辖市）从今年1月中旬至3月31日的新冠肺炎报告情况，得出了上述结论。

　　研究人员称，数据显示，学校停课、限制旅行、追踪密切接触者等措施推出后，对各省造成的影响不同。比如湖北省在采取上述控制措施后，大部分地区的疫情得到控制；其他5个受影响最严重的省，新冠肺炎患者的病亡率和重症率均较低。

　　研究人员指出，从2020年3月开始，输入病例的数量和由此带来的负担同时增加，因此，控制措施的重点转向对入境旅客开展检测工作上，以进一步抑制新冠病毒的传播。

　　研究团队得出结论称，尽早实施并及时调整控制措施，对于控制新冠肺炎的传播，避免其带来的不良后果可能非常重要，最新研究有望为其他国家和地区的新冠肺炎研究，以及制定相关政策遏制其传播提供参考。

　　今年6月，英国帝国理工学院和中国清华大学共同发起抗击新冠肺炎联合研讨会，呼吁开展全球合作，以应对新冠病毒和其他全球性挑战。在研讨会上，两校经济学家、疫苗开发和诊断领域的专家，分享了他们有关此次新冠肺炎给全球带来影响以及如何克服这一流行病的见解。

(责编：许晓华、李轶群)


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