■当感觉不太舒服或运动中特别疲惫的时候，要及时停下休息。当身体劳累疲惫时，一定不要再做剧烈运动，否则会让心脏长时间处于超负荷状态。

很多人养成了每天运动的习惯，甚至在疲劳之后还做剧烈运动，这是非常危险的事情。运动性猝死是指人在运动中或运动后出现了相应的症状，最终发生非创伤性死亡，主要表现形式为心源性猝死。例如，跑步中猝死多为快速的心室颤动，这是一种极快且无规律的跳动，使得心脏不能有效收缩排出血液，进而导致大脑得不到足够的血液供应。此时若不能及时施救，很容易出现猝死。

在我国，运动性猝死涉及的运动项目主要有跑步、足球、篮球，跑步是发病最多的项目。运动性猝死是不是运动过量导致的？不是，运动过量更多时候只是诱因。有些人看上去特别健壮，实际上可能已经存在某些心脏疾病，只不过平时显现不出来，当运动后心脏负荷增加到一定程度，病变部位才会出现问题。所以，运动一定要控制好强度，千万别超标。

那么，如何保证合理的运动强度？心率是判断运动强度的重要方法。安静状态下成年人的心率为60—100次/分，一般身体活动允许的心率叫最大心率，即220减去年龄。对于绝大多数人而言，心率超过了最大值就会喘不过气或头晕，这些症状就是在提示“运动过度”了，需要休息一下。当然，对于经常参加体育锻炼的人来说，随着身体素质的提高，最大心率也会增加。

只要心率低于“最大心率”就是安全的吗？不是。我们要尽可能离临界点远一些，运动时心率最好不要超过最大心率的85%。一般来说，“中低等强度区间”的运动心率为最大心率的50%—70%，“剧烈运动强度区间”的运动心率则为最大心率的70%—85%。

对于初次锻炼的中老年人，特别是有高血压、糖尿病、高脂血症等慢性病以及肥胖、长期吸烟等不良生活方式的人，开始运动前一定要到医院做个运动负荷评估，经医生指导后再运动，确保科学锻炼。简单地说，运动要科学，循序渐进，当感觉不太舒服或运动中特别疲惫的时候，要及时停下休息。当身体劳累疲惫时，一定不要再做剧烈运动，否则会让心脏长时间处于超负荷状态，即使是健康人也可能引发猝死，更不要说有过心梗和猝死经历的人了。

（作者为北京医院心内科主任医师）