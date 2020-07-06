癌症是人类面临的最大健康威胁之一。今年上半年，世界卫生组织（WHO）最新发布的 2020 年全球癌症报告显示：世界范围内每年约 960 万人被癌症夺去生命，另有超过 2,450 万人落入癌症的魔爪。

值得注意的是，尽管近年来我国民众对健康的重视程度大大提升，但癌症发病率的增幅依然很高，抗癌形势复杂而严峻。

6 月 28 日上午，由广州市医疗行业协会、《中国家庭医生》杂志社、贵州爱康国宾、泰莱生物联合举办的 “健康黔南 · 关爱生命 —— 2020 年首届粤黔医疗大健康论坛” 启动仪式在贵州省都匀市举办。启动会上，泰莱生物和贵州爱康国宾与到场嘉宾共同讨论了 “多癌种早期筛查助力健康体检发展创新”，旨在推动大众癌症早发现、早诊断、早治疗，携手共筑健康贵州。

启动仪式最后，广州市医疗行业协会癌筛分会、泰莱生物、《中国家庭医生》杂志社、点内科技等单位与贵州爱康国宾进行了正式的合作签约授牌。

28 日至 29 日，贵州省黔南州副州长谭夔、都匀市委书记王建忠、黔南医专党委书记王乾宇、都匀市委宣传部长雷达、都匀市政府副市长何建宏、都匀市政府副市长王琳、都匀市政府副市长陈照林等，与原广东省卫生厅副厅长廖新波、广州医疗行业协会秘书长许秋霞、《中国家庭医生》杂志社长张意、贵州爱康体检集团董事长付重、贵州都匀爱康国宾健康体检中心总经理陈启伦、泰莱生物 CEO 刘耀坤、泰莱生物广东分公司总经理谢高峰等广州医疗行业协会考察团一行人，在黔南州府及都匀市政府内，就癌症早筛、医疗健康等议题，进行了多次深入的座谈交流。

科学认知，是癌症早筛查的重中之重

针对当前我国民众的癌症筛查现状，贵州都匀爱康国宾健康体检中心总经理陈启伦表示：“近些年来，大众对健康的重视程度在显而易见地提升，但实际上，很多人对癌症筛查和日常健康体检并没有科学的认知区分。健康体检是对我们的血压、血糖、血脂、脏器等常见功能性指标的监测，并非针对恶性肿瘤的专项筛查。健康体检和癌症筛查的关系是互补的，不能相互替代，这也是为什么我们常见到一些癌症患者质疑 ‘我明明每年都按时体检，为什么还会患上癌症’ 的原因，他们有健康意识但没能真正地落实，其实非常可惜。”

由此可见，在 “有健康意识” 的人群背后仍然掩藏着庞大的群体，他们看似关注健康，却没有正确的癌症筛查意识。在全国癌症治疗花费的调研中发现，超过 95% 的资金流向了治疗性花费，用于早期癌症筛查的资金占比不到 5%。

“并非我们的治疗水平不够好，主要问题在于，我国癌症早期筛查普及率低，民众防治意识薄弱、不科学，导致癌症确诊节点明显滞后，让很多患者确诊时都已进入中晚期，错过了黄金治疗期。要知道，早期癌症的治愈率最高可以达到 90% 。”泰莱生物广东分公司总经理谢高峰分享道，“在欧美等发达国家和地区的民众会自发做定期的癌症筛查，一旦出现风险波动就会立即到医院做 ‘金标准’ 诊查。但在我国，绝大多数民众都将 ‘金标准’ 诊查误认为是癌症筛查。”

“金标准” 诊查，指的是目前临床上最常用的恶性肿瘤检查和诊断手段，比如我们熟知的核磁共振、肠胃镜、CT 等等，但它们都存在耗时、繁琐、侵入性强、费用高等问题，不适用于普通人群的早期筛查，且在当前的医疗环境下，也很难实现大规模人群的普筛。

那么，用什么产品让人们更早、更精准地发现肿瘤？如何让人们更方便、更舒适地完成检查？怎样帮助癌症患者尽早有针对性地进行诊疗？这些都是泰莱生物为大众提供 “癌症早发现早治疗” 方案的重要着力点。

前沿技术落地，适用于大众的泛癌种早期筛查

近年来，随着高通量分子检测设备的进步和人工智能机器学习技术的高速发展，基于高通量复杂生物分子图谱分析的多组学技术，作为液体活检产业的技术前沿，逐渐进入到临床应用阶段。

泰莱生物医学研究与拓展副总裁钟晟博士介绍：“泰莱生物在对生物多组学进行长期前沿研究后，联合国家生物医学材料工程技术研究中心在泛癌种液体活检早筛进行了深入的研究和开发，其针对的筛查目标是最困扰我国民众的高发病、高死亡的 14 大癌症。”

“我们与国际生物多组学专家、斯坦福大学遗传系主任 Michael Snyder 博士，及国内近十家大三甲医院都有紧密的科研合作，对超过两万例临床样本进行了分析研究。再结合我们专有的人工智能算法，对庞大而复杂的代谢相关信息进行训练和模型测试，找到具有针对性的 432 个代谢标志物组合，以分别判断所筛查的 14 大肿瘤的罹患风险。” 钟晟表示。

论坛活动结束后，泰莱生物广东分公司总经理谢高峰先生表示：“我们非常荣幸，能在贵州当地各级领导的支持与指导下，与贵州爱康国宾携手，把我们科研转化的成果应用到好山好水的美丽贵州，为癌症患者和所有普通人筑起守卫健康的高墙。当然，除了泛肿瘤早期筛查产品之外，我们针对其他重疾和慢性病的早期筛查，乃至疾病治疗监测等管线的研究都在大步推进，希望能将更多的技术带到人们身边，让前沿科技真正惠及每一个大众。”

“事实上，目前社会亟需既精准又普适的高性价比癌症早筛产品。”贵州爱康体检集团董事长付重表示，“通过筛查实现早诊早治，降低治疗代价、降低死亡率，帮助大众树立面对癌症更科学、更积极的态度，真正实现肿瘤防治的 ‘关口前移’。甚至，我们期待终有一天，癌症在我们的生活里能变为一种慢性病。我很高兴，泰莱生物能与我们并肩作战。”