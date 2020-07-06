智慧餐饮，让吃饭变得更香

近年来，人工智能行业的发展备受关注。全智能、无接触、更高效等应用价值，让更多人看到服务机器人在更多场景中的应用可能。尤其是餐饮行业对机器人的需求不断上升，机器人餐厅、无人餐厅、智慧餐厅逐渐成为热词。

“新餐饮”理念逐渐普及

智研咨询早前发布的报告显示，预计2020年中国机器人市场规模将突破100亿美元。随着“互联网+”技术的渗透，智慧餐饮的理念开始普及。

当前，通过技术提升劳动效率，改变低质量、低附加价值的劳动结构成为餐饮行业转型的关键。机器人正是助力餐饮业实现智能化升级的科技成果。“后疫情时代”，机器人餐厅在多个环节减少了人与人的接触，这种用餐方式符合目前的形势需求，也代表着未来的趋势。

中国烹饪协会会长姜俊贤表示，疫情后，餐饮业的科技理念将会提升，科技对餐饮业的支持力度也会加大。在移动互联深入应用的情况下，经营过程中采用智能化减少人工成本，依靠标准化降低风险的模式会引领行业的创新发展，加快领军企业的发展速度。智能炒菜机、机器人送餐、全自助无人服务餐厅等智能化经营方式会越来越多地出现在餐饮服务中。目前已有知名餐饮企业、互联网巨头将人工智能等新兴技术应用于传统餐饮业场景。

机器人餐厅科技感爆棚

在广州，你可以吃到任何你想吃的菜系，然而机器人做的菜，你吃过吗？6月22日，碧桂园旗下千玺餐饮机器人集团（下称“千玺集团”）打造的FOODOM“天降美食王国”机器人餐厅综合体在广东顺德正式开业，面积约2000平方米，涵盖中餐、火锅、快餐三大业态，集中呈现最新技术、产品、系统、业态。爆棚的科技感，让这家餐饮综合体成为极具科技含量的全新餐饮场所。

在FOODOM机器人餐厅，炒锅机器人、煲仔饭机器人、粉面机器人等20余种机器人设备集中“上岗”。客人扫码点单，机器人机械臂迅速启动开始炒菜，AGV（移动机器人）送菜小车在头顶云轨上平稳穿行，很快菜品就会放在盘子里从“天”而降，抵达客人的桌位。

业内人士认为，炒菜机器人、送餐机器人不仅在实际操作上隔绝了厨师、服务员接触传播与配送飞沫传播两类传播方式。餐厅使用机器人，还可以帮助餐饮行业缓解人力成本高等问题。

全面升级更高效智能

千玺集团日前正式发布机器人餐饮发展战略，提出要通过科技手段，以机器人为切入点，提供先进的餐饮业服务升级解决方案。这是餐饮行业的应用需求，也是制造业迈向“智造”的要求。

知名机器人专家刘洪海表示，市场上已有的智慧餐厅、机器人餐厅，基本是在部分环节实现机器人技术。“碧桂园这次推出的机器人中餐厅系统实现核心技术的自主研发，据我了解，应该是目前全球先进完整的系统化机器人餐厅。”

据悉，千玺集团未来业务布局主要集中在三方面：一是供应餐饮机器人单机设备，广泛应用于酒店、景区、医院、学校、写字楼等公共区域，覆盖汉堡、煲仔饭、小龙虾、粉面、甜品等多品类供应，24小时无人接触、不间断供应；二是线下开设FOODOM机器人餐厅，以中餐、快餐、火锅为三大主营业态，为消费者提供多元化、富有科技感的就餐体验；三是提供传统餐饮空间智慧化改造的整体解决方案，满足“后疫情时代”无人化送餐、机器人烹饪、标准化制作等需求。碧桂园通过机器人餐厅、单机设备，打造与之对应的核心供应链和集成智慧化运营体系，实现供应、生产、运营的产业链闭环，全力开拓智慧餐饮市场。

专家认为，“互联网+”助推各类餐饮机器人市场的快速发展，让服务员回归服务，把炒菜、传菜这类重复、机械的工作完全交给机器人，这是智慧餐饮的高效策略。