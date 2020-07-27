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北京餐饮：已恢复至疫前70%-80%

2020年07月27日08:23 来源：北京商报

中国烹饪协会近期发布的《2020年上半年餐饮行业复工复业情况报告》（以下简称《报告》）显示，2020年上半年，全国餐饮收入14609亿元，同比下降32.8%，增速较上年同期下降42.2个百分点；限额以上单位餐饮收入3119亿元，同比下降30.2%。不过，餐饮市场降幅持续减小，呈现逐步复苏趋势。

《报告》称，新冠肺炎疫情给整个行业造成了不利影响，餐饮门店部分停业、营业额下降、现金流压力增加，餐饮企业不同程度遭受了损失。不过，自5月以来，餐饮行业响应国家号召，扎实推进复工复产，虽然目前是负增长，但降幅持续收窄。目前，全国大部分餐饮企业的经营已恢复到疫情前的70%-80%。

实际上，在餐饮行业逐渐复苏的同时，依旧还面临着政策限制、房租影响、佣金过高以及资金紧缺等问题。

《报告》显示，在政策方面，生活服务业免征增值税政策给餐饮业带来帮助的效果尚不够明显，金融机构提供的优惠信贷支持难以惠及更多企业：同时，连锁餐饮企业也遇到不同程度的政策瓶颈。在房租上，疫情以来虽然各地政府出台相关减免房租政策，但由于餐饮企业承租的大量是私企或个人业主的物业，房租减免较难执行：另外，外卖外送平台收费过高，已成为餐饮业复工复产的掣肘。据调研，目前外卖平台对餐饮外卖的平均收费费率为17%左右，最高收费费率高达23%。

中国烹饪协会表示，建议扩大减免政策覆盖范围，增值税减免叠加实施，提供专项信贷支持。同时，建议给予房产承租方一定比例的财政补助，通过房租直补直接减轻餐饮企业的房租负担。另外，建议降低外卖平台的佣金费率，同时把配送费与佣金费剥离。鼓励平台新业态，通过综合计算工时、非全日制用工、劳务派遣等鼓励企业采用灵活的用工方式。对符合稳岗定员条件的餐饮企业给予一定的薪酬补助和稳岗补贴，大力发展餐饮服务个体工商户，出台增强消费信心、支持餐饮行业发展的举措。

中国烹饪协会会长姜俊贤表示，经过疫情的洗礼，餐饮行业的产业结构会进一步合理化，组织化程度会进一步提升，无论是近期餐饮企业防止资金链断裂，还是远期谋求更大、更健康发展，整个行业都更加深切感觉到要与资本市场紧密结合，学会运用资本的力量壮大自己，提高抗风险能力。（记者 赵述评 郭缤璐）

(责编：许心怡、崔元苑)


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