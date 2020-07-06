考前紧张得浑身发痒？其实你是过敏了

高考在即，很多家长格外重视一日三餐的营养搭配，想让孩子提高自身免疫力。但纵使大家千防万防，有时候也防不过突如其来的过敏。面对即将来临的高考，如果不幸过敏怎么办？

1、远离过敏原

常见的过敏原主要分为吸入物、食物、药物和接触物四大类。吸入过敏原有花粉、螨虫、动物毛等；食物过敏原有鸡蛋、牛奶等；药物过敏原有青霉素等；接触物过敏原有化妆品、染发剂等。过敏之后，要查清自身的过敏原，避免再次接触，也要尽量减少外出，外出时戴口罩，除此之外，减少电脑、手机等辐射产品的使用。

2、多吃水果和蔬菜

王昱 摄

过敏后要多吃水果蔬菜等富含维生素的食物，维持血管的通透性。同时避免饮酒，少吃海鲜、辛辣以及刺激性食物。

3、忌用过热的水洗脸

过敏后，过热的水会使得脸部血管扩张，损伤角质层，使原本过敏的皮肤变得更加脆弱。建议用20℃左右的温水洁面，洁面后做好皮肤的基础保湿工作即可，过敏期间避免化妆。

4、养成良好的卫生习惯

做好个人卫生，外出后要勤洗手，保证皮肤干净卫生；避免使用带香味的洗发水、沐浴露、香皂等；注意家庭卫生，勤除尘及晾晒衣被，减少感染因素。

5、注意正常的作息

目前青少年的过敏现象越来越多，在一定程度上和学生的学习压力有一定关系，过度疲劳、精神紧张都可能是过敏的诱发因素。所以保证充足的睡眠、规律的作息才能使我们的体力和精力得以恢复，降低过敏风险。

6、适当的运动

通过适当的运动加速血液循环，增强身体的免疫能力，促进新陈代谢，也是过敏康复的重要因素。

本文由福建医科大学附一闽南医院皮肤科主治医师林小清进行科学性把关。