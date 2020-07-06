深静脉血栓发生率超80% 新冠肺炎重症患者康复遇阻

记者近日从武汉大学获悉，武汉大学中南医院通过对48例新冠肺炎危重患者进行下肢深静脉血栓的筛查和临床研究，发现深静脉血栓在新冠肺炎危重症患者中的发生率高达85.4%，深静脉血栓的广泛形成可能是该类患者死亡或者预后不佳的重要原因。研究成果日前在全球心血管杂志《循环》在线发表。

武汉大学中南医院脊柱与骨肿瘤外科蔡林教授课题组，对在该院和雷神山医院重症病房治疗的48例新冠肺炎危重患者进行了分析研究，除1名患者有抗凝禁忌症外，所有患者均接受了每日一次皮下低分子肝素注射的常规抗凝治疗。但即便在药物血栓预防的条件下，仍然有41例患者（占比85.4％）被检测到有下肢深静脉血栓，其中36例（75％）位于远端静脉，5例（10.4％）位于近端静脉。所有患者均表现出异常的炎症指标水平。在接受机械通气的29例患者中，有18例进行了气管插管治疗。

严重感染和炎症可能是重症新冠肺炎患者深静脉血栓发生的重要因素。此外，卧床制动、机械通气和静脉置管等可能都是导致重症新冠肺炎患者血栓形成的高风险因素。

此次研究成果率先在国际上报道新冠重症患者下肢深静脉血栓的高发生率，为未来更深入地研究新冠肺炎患者的死亡原因和致病机理提供了新的方向，也对目前全球范围内仍持续蔓延的新冠肺炎，尤其是危重症新冠肺炎患者的治疗提供了一定的指导意义。（记者刘志伟 通讯员高翔）