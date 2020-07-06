北京连续7天新增病例保持个位数

昨日，北京市召开第142场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京青年报记者了解到，自6月11日北京发生新发地聚集性疫情以来，截至7月4日，本市累计报告334例新冠肺炎确诊病例，47%为新发地市场工作人员；丰台区和大兴区确诊病例数占总病例数的88%。每日新增确诊病例数的高峰期出现在6月13日和14日，此后病例数总体呈下降趋势，截至7月4日，已连续7天每日新增病例保持在个位数水平。

4日新增病例均为新发地销售人员

北青报记者了解到，7月4日0时至24时，北京新增报告本地确诊病例2例，均为新发地市场销售人员，临床分型为普通型。

北京市疾病预防控制中心副主任庞星火介绍了这2例确诊病例的具体情况。其中1例为62岁男性，住址为丰台区花乡经营者乐园，新发地市场销售人员。6月12日起居家隔离，6月19日被确定为确诊病例的密切接触者，由专车转运至集中隔离点进行医学观察，7月2日核酸检测结果为阳性，7月3日由120救护车转运至丰台中西医结合医院进一步排查，再次进行核酸检测结果为阳性，7月4日确诊，临床分型为普通型。

另外1例为30岁男性，住址为丰台区花乡新发地益农门活鱼区，新发地市场销售人员。6月14日由专车转运至集中隔离点进行医学观察。6月28日作为无症状感染者的密切接触者进行核酸检测，结果为阴性，7月1日血清IgM抗体和IgG抗体检测结果均为阳性。7月2日由120救护车转运至丰台中西医结合医院，7月3日进行核酸检测，结果为阳性，7月4日确诊，临床分型为普通型。

近九成确诊病例居住地在丰台、大兴

据庞星火介绍，自6月11日北京发生新发地聚集性疫情以来，截至7月4日，本市累计报告334例新冠肺炎确诊病例，47%为新发地市场工作人员，其中男性187例，女性147例；平均年龄42岁，最小1岁7个月，最大86岁；按居住地划分，共涉及11个区，以丰台区和大兴区为主，共294例，占总病例数的88%。按确诊时间划分，6月13日和14日每日新增确诊病例数达到高峰，此后病例数总体呈下降趋势，截至7月4日，已连续7天每日新增病例保持在个位数水平。

此外，在334例确诊病例中，按临床分型划分，轻型和普通型共328例，占总病例数的98%；目前在院危重型4例，重型2例。新冠肺炎是如何分型的？在昨日的新闻发布会上，北京中医医院院长刘清泉做出解答。据介绍，轻型患者症状很轻微，影像学没有肺炎的表现。普通型有发热和呼吸道症状，同时影像学可以看到肺炎的表现。重症患者的临床症状明显，有气促等症状，并且临床指标有改变，静息状态下脉氧饱和度小于93%，肺的影像学在24小时到48小时之内明显进展，进展程度达到50%。危重型出现了呼吸衰竭，需要机械通气或者无创通气或者出现了休克或者合并有其他脏器衰竭，需要ICU监护治疗。

目前北京市按照国家相关指南对确诊病例进行分型，并且按照分型严格规范救治。

高风险地区仅剩花乡地区

在昨日的新闻发布会上，北京市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建表示，当前首都疫情持续趋稳向好，态势可防可控可预期。防疫仍是北京第一位的任务，首都疫情传播风险依然客观存在，可控范围内的病例还会确诊，千万不可掉以轻心。庞星火也提醒广大市民，要继续保持警惕，做好个人防护和环境清洁消毒，保持安全的社交距离。

北京青年报记者从国务院客户端小程序疫情风险等级查询上了解到，截至7月5日15时，北京市丰台区长辛店街道、右安门街道、大兴区安定镇、海淀区八里庄街道、通州区北苑街道疫情风险等级由中风险地区降级为低风险地区。北京市大兴区西红门（地区）镇由高风险变更为中风险地区。

截至目前，本市有22个中风险地区，涉及丰台区、大兴区、海淀区、西城区、朝阳区、昌平区6个区。另有1个高风险地区，是丰台区花乡（地区）乡。 文/本报记者 王斌 解丽 蒲长廷

重点

10名痊愈病人中7人以中药治疗为主

在昨日的发布会上，首都医科大学附属北京中医医院院长刘清泉介绍了新发地聚集性疫情发生以来，对确诊病例的救治情况。

刘清泉指出，新发地聚集性疫情发生以来，截止到7月4日24时，北京地坛医院共收确诊病例334例，所有病例在入院的第一时间都进行了中医诊疗，确定了中西医并重治疗方案。救治专家组制定了无症状感染者、轻型、普通型以中医药治疗为主，重症、危重症采取中西医协同进行救治的基本原则。

具体来讲，对轻型、普通型、无症状感染者，分别采用具有“清热化湿，解毒凉血”中药汤剂和中成药“金花清感颗粒、银丹解毒颗粒、藿香正气胶囊”等，同时根据病情的需要对症治疗，如吸氧和液体支持等。

据刘清泉介绍，截止到7月4日，已经出院10人，其中7人以中药治疗为主。确诊病例中危重型5例，重型21例，其中女性8例，男性18例，年龄最大86岁，年龄最小27岁，平均年龄55岁。全部采取中西医并重进行救治，中医辨证施治，一人一方，一人一策。目前，1例危重型转为普通型，3例危重症撤除呼吸机，1例撤除ECMO。19例重型转为普通型。目前在院危重型4例，重型2例。文/本报记者 解丽 王斌