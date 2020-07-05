支持指导湖北省、武汉市做好治愈患者康复和心理疏导工作

新华社武汉7月3日电 为贯彻落实习近平总书记关于做好新冠肺炎治愈患者康复和心理疏导工作的重要指示精神和中央政治局常委会会议决策部署，国务院联防联控机制联络组加强指导协调，支持湖北省、武汉市做好治愈患者康复和心理疏导工作，推动中央决策部署落实落地。3日，联络组会同省市相关方面召开新冠肺炎治愈患者康复和心理疏导课题研究启动会，共同研究课题方案及具体安排，部署相关工作要求。

联络组指出，治愈患者康复和心理疏导工作是抗击新冠肺炎疫情全链条的重要组成部分，做好课题研究有助于进一步掌握新冠肺炎疾病发展、转归规律，促进形成更加完善的疫后康复和心理疏导体制机制。要认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神和中央部署要求，高度重视，周密部署，密切配合，扎实工作，确保高质量完成相关研究任务。

联络组强调，要进一步明确新冠肺炎疫情对患者机体功能和人群心理状态的影响机制，推动完善管理模式、政策措施和技术方案，提高治愈患者康复和心理疏导的针对性、有效性，加快患者功能恢复和社会平复。要做好中长期研究随访，进一步揭示治愈患者机体功能转归规律和重大疫情对社会人群精神心理健康影响的长期效应，总结康复和心理疏导工作经验，为健全重大突发公共卫生事件应对处置机制，提高应对处置能力提供科学依据。同时加强与世界卫生组织和其他国家的交流和信息共享，为全球抗击疫情贡献中国力量。

在联络组指导推动下，近期，湖北省制定了《湖北省新冠肺炎治愈患者康复及心理疏导工作方案》，明确了坚持心理生理协同治疗，促进治愈患者全面康复和社会平复的工作目标，提出了健全社会心理服务网络等7项工作任务，建立了省级多部门联席会议制度并明确了保障政策。联络组还指导湖北省在国家康复治疗方案的基础上，结合实际制定了本省康复治疗和心理疏导的技术方案；积极协调社会资源争取资金支持，调派高水平专家团队牵头在湖北开展治愈患者康复和心理疏导课题研究。

《 人民日报 》（ 2020年07月04日 06 版）