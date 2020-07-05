夏季养生如何调理肠胃 专家:应当做到三戒三宜

暑季，天气炎热，也是胃肠道疾病高发的季节。那么如何做才能有效地调整胃肠功能，预防胃肠疾病呢？北京中医药大学东方医院消化内科主任李军祥提示：应当做到三戒三宜。

一戒过食生冷。夏季，在气温升高的同进，大自然的阳气也日渐旺盛，自然界的湿度也随之增加。相应地，人体内的湿气也会相应增加。所以，人们往往食欲不振，总喜欢吃点清凉爽口的东西，因此，各种冷饮、凉食、凉菜便大行其道。虽凉食爽口，但过食则损伤脾胃阳气，加重体内的湿气，则食欲更差，同时可以出现胃脘胀闷，大便稀溏等症状。

二戒过食辛辣。辛辣之物，有化湿通气的作用，因此可以增加食欲。麻辣烫、烤肉等更是很多人喜欢的食物。夏天阳气旺盛，而阳气性动上行而散。有的人天气一热便觉得身软乏力，多汗，精神不振，便是因为阳气过盛，汗出过多，致气阴两伤。如果再过食辛辣，辛能散气，热能伤阴，会加重人体气阴的损伤。虽然有爽口之效，但却埋下了耗气伤阴的隐患。

三戒多食暴饮。天气炎热，脾胃湿气渐盛，湿困脾胃，导致食欲不振，而汗出过多，又可损伤气阴，所以人体胃肠的消化功能明显下降。因为天气炎热，人们喜欢边吃宵夜边纳凉，无形之中便会多食暴饮。胃肠功能本就下降，再加多食暴饮，则胃肠的负担更重，容易导致胃肠功能紊乱。

说了三戒，我们再来看看三宜。

一宜多食泡菜。泡菜是选用白菜、甘蓝，或圆白菜及其他调料等，经过渍泡，在乳酸杆菌的作用下进行发酵而成。泡菜味道咸酸，口感脆嫩，色泽鲜亮，香气扑鼻，有开胃提神，醒酒去腻的作用，不但能增进食欲、帮助消化，还可以促进人体对铁元素的吸收。酸菜发酵是乳酸杆菌分解白菜中糖类产生乳酸的结果。乳酸是一种有机酸，它被人体吸收后能增进食欲，促进消化，同时，白菜变酸，其所含营养成分不易损失。此外，泡菜味酸，有养阴生津之效，与夏天气阴损伤颇为相宜。

二宜多食芥末。夏季天气炎热，暑湿较盛，各种凉菜、凉面或是凉皮又容易损伤脾胃，致使湿气留滞于脾胃。再加上各种冷饮和水果，吃多了也会生湿生痰，影响消化。芥末在中药中名为白芥子，有温化痰湿的作用。如果在拌凉菜、凉面或是凉皮时，加点芥末，一来可以调味，二来可以起到温脾暖胃，帮助消化，祛湿化痰的作用。此外，常吃芥末的人都有一个体会，就是吃下芥末后，一股辛辣之味直冲头面，虽然有点难受，但过后可使头脑清醒。所以人们在夏季时，不妨多吃点芥末。

三宜多食豆类。众所周知，绿豆有清热解暑的功效。而且豆类富含蛋白质，而且含有不饱和脂肪酸以及各种维生素。与肉类所含的饱和脂肪酸相比，不饱和脂肪酸对人体更有益。另外，夏季，豆芽也是不错的蔬菜。豆芽可以作菜吃，也可作汤。在旧社会的缫丝厂里有个规定，就是凡是在厂里上班的工人，必须每天吃豆芽。为什么呢？因为缫丝厂的工作环境潮湿闷热，而豆芽有清热解暑利湿的作用。所以，这可以说是一种劳动保护吧。因此，大家在夏季应注意多吃点豆类，可以有效解除夏季湿闷天气对人的影响。