坚持考生为本 确保高考健康顺利

高考在即，昨天下午，北京市市委书记蔡奇到海淀区检查高考准备和疫情防控工作。他强调，高考是关系千家万户的大事，要坚持考生为本，周密细致做好组织保障和疫情防控工作，确保高考健康顺利。

受疫情影响，今年高考时间调整为7月7日至10日。全市各考点在往年常规措施基础上，严格落实疫情防控措施。北京教育考试院主要负责北京地区各级各类教育考试管理和研究工作，蔡奇走进考务指挥大厅，听取高考准备工作汇报，察看教育考试综合管理平台运行情况，指出，要做好疫情防控下的高考准备工作，提前研判考生、家长需求和可能出现的问题，把工作落到每一个细微之处，确保每名考生都能如期顺利完成考试。北京一零一中学共设置考场46个、备用考场5个，每个考场都设有人脸识别系统，“成功与你同行”等标语随处可见。蔡奇逐一检查体温检测、隔离通道等设施，察看考场设置和考点监控室、医务室、备用考场、考务室，对每个考点增设一名由卫健部门安排的“副主考”等做法表示肯定，并向值守在考场的老师、工作人员表示慰问，说，要按照统一防疫标准和要求，用心用情做好工作，为考生营造健康、平安、温馨的考试环境。

蔡奇在检查时，向全市近五万名高考考生送上祝福，祝同学们考试顺利、考出水平。他指出，今年高考与以往不同，既有防疫安全考验，又有新高考改革落地第一年对组织工作的考验，还面临延期考试、高温酷暑、汛期多雨等多种影响。要完善高考疫情防控方案，扎实抓好健康管理、考场消杀和备用考场设置等工作。考前组织考试工作人员核酸检测，对考生做好健康监测。要换位思考，把高考服务保障做实做细。考场保持通风，备足防疫物品、防暑用品。要守住教育公平这条底线，加强各环节管理，严格考场纪律，坚决杜绝作弊现象。加强考生心理疏导，尽可能给考生一个宽松的环境。市教委要负总责，各区政府要落实好属地责任，各级各部门要协同做好服务保障工作。

市领导崔述强、王宁、张家明参加检查。