漠视防疫规定绝非小事

日前，北京警方通报了多起涉疫典型案例，其中包括故意隐瞒新发地市场活动史或密切接触史，不按规定接受检测，一再违反居家隔离规定、频繁前往公共场所，甚至非法行医接诊发热患者导致疫情扩散等等，种种行为触目惊心。目前，北京警方已对相关涉案人员立案调查。

“早发现、早报告、早隔离、早治疗”，这些阻断病毒传播最原始也最有效的手段，归根结底都离不开个人的遵规守矩、支持配合。千里之堤，溃于蚁穴。无论是谁，漠视规定、放飞自我，都是在整个防疫战线上捅娄子、撕口子，不仅给抗疫大局横添变数，也势必波及家庭、社区、单位乃至更大范围的人群，造成无可挽回的社会成本。这些任性任意之举，看似个别人的“小节”，却实实在在是危害公共安全、损害公共利益的大事。一查到底、绝不姑息，是对全社会负责。

漠视防疫规定者具体表现各有不同，其中很多人是私心作祟，怕给自己添麻烦，就给社会添麻烦，只考虑自己的随心所欲，不考虑他人的切身利益，这种恶性行为不仅严重丧失公德，更明确触犯公法。有的人是侥幸心理作祟，以为那么大世界我怎么能碰上病毒呢。还有的人出于这样那样的原因，隐瞒不报，以为能躲过流调的盘问和现代科技的眼睛，结果酿成祸害。我国《传染病防治法》明确规定，“一切单位和个人，必须接受疾病预防控制机构、医疗机构有关传染病的调查、检验、采集样本、隔离治疗等预防、控制措施，如实提供有关情况”。“拒不执行人民政府在紧急状态情况下依法发布的决定、命令”，则属于典型违反《治安管理处罚法》的行为，若引发疫情传播或严重危险，更涉嫌犯罪，将被追究刑事责任。

当前，北京疫情形势持续趋稳向好，这与绝大多数市民自觉自律、防控尽责密不可分，凝结着太多人的付出与坚守。来之不易的战果，绝不能被少数人的“无所谓”“拎不清”所破坏。抗疫至今，无视法律法规、挑战底线红线者屡屡引发公愤，依法严惩呼声高涨。果断处置、严厉打击涉疫违法行为，本就是疫情防控工作异常重要的方面，也给所有人上了一堂火线法治课。诚如专家所言，在疫情面前、在战时状态，只有直接故意与间接故意，没有什么“过失”一说。漠视防疫规定没有任何借口，依法惩处也没有任何商量余地。

疫情防控，要在个人。始终跑在疫情前面，基础还在人人从我做起继续把防控举措落实到位。集中或居家隔离人员，必须严格遵守相关要求，禁止外出，禁止参加跨房间跨家庭跨院落的聚集性活动，确保“足不出户”，出现任何不适都要及时报告、规范就医。一般市民要坚持做好个人防护，不聚餐、不聚会、不聚集，特别是有一定风险的人员，在核酸检测结果未出时，要做好个人闭环管理，不接触或尽量少接触他人。任何人在接受流行病学调查时，都必须如实报告行程和接触的人员。严格遵守各项防疫规定，是履行我们每个人应尽的责任。

抗疫无小事，法治有底线。不自私、不侥幸、不任性、不隐瞒，顾全大局、管好自己，整个社会才能平安有序，美好生活才有最大依托。