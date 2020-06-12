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管不文明小事绝非“闲事”

孙维国

2020年06月12日08:15 来源：北京青年报

您乘坐电梯时，有没有遇到过有人用手按电梯门等人不让电梯自动关门的情况？笔者就经常遇到。当我提醒对方这样做不安全时，有人立即改正，有人则无所谓，甚至说我多管闲事。

这是多管闲事吗？电梯安全是人命关天的大事，不文明搭乘电梯绝非无关紧要的小事，对不文明搭乘电梯说不，也绝非“闲事”。要知道不合理甚至违规使用电梯，是引发电梯运行故障的一大因素。所以大家文明搭乘电梯，对于保障电梯运行安全至关重要。比如，乘坐电梯时不要为了等人就人为阻挡电梯自动关门。又如，家庭装修需要运送砂石水泥等材料，搬运时要避免货物碰撞电梯，砂石也要用袋子装好扎紧，不能洒落在电梯里面，更不能超载搬运，让电梯负重爬升。

从小区居民楼到商场超市，从工作写字楼到酒店宾馆……电梯已经与我们的生活和工作密切相连，电梯安全运行关乎我们每个人的生命安全。从我做起，文明搭乘电梯，遵守公共安全规则，就能避免由人为使用不当引发的电梯安全事故，从而有效保护自己和他人安全。

此外，引导民众文明乘坐电梯，提升被困电梯的安全应对能力，也需要相关部门增加电梯安全知识宣传和实战演练。公共场所的电梯虽然都有相应的安全使用规定，但这些规定民众并不完全清楚，这就需要电梯管理方主动作为，将安全使用电梯说明张贴在电梯里广而告之，让乘坐电梯的人一目了然。

(责编：李轶群、许晓华)


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