北京石景山万达广场外环境185件样本为阴性 商户已全部核酸检测

人民网北京7月3日电（池梦蕊）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市石景山区人民政府副区长左小兵介绍，2020年7月2日13:30左右，石景山区疾控中心接到报告，有一名新冠病毒核酸检测阳性顾客在石景山区万达广场活动。石景山立即启动防疫应急处置预案，区卫生健康委、区疾控中心会同公安分局，第一时间赶赴万达广场进行防疫管控和调查处理。现将石景山区有关处置情况通报如下：

一、迅速安排负压救护车将无症状感染者谢某某送至医院发热门诊进行隔离排查，组织专业部门开展流调工作，并于当晚将谢某某送至地坛医院进行隔离治疗。

二、迅速对谢某某在万达广场活动轨迹进行流行病学调查，对初步判定的47名密切接触者送至集中隔离医学观察点进行集中隔离管理，并进行进一步摸排，对其一般接触人员进行健康监测。

三、及时对密切接触者进行了核酸检测，结果均为阴性。采集万达广场外环境样本185件，检测结果均为阴性。

四、按照防疫要求，对万达广场立即进行了临时封闭，对现场顾客开展信息登记后进行了有序疏散。区疾控部门按防疫指引连夜对万达广场开展了全面消杀和环境检测，安排对万达广场所有商户进行核酸检测，经专业评估合格后将尽快恢复对外开放。

五、会同市疾控中心及相关区进行会商，将有关情况及时上报市疾控等部门，并横传至相关区开展相关工作。