国家卫健委：开展食品中病毒污染的监测工作 5万余份报告样品均为阴性

人民网北京7月3日电 （王国菁）7月3日，国务院联防联控机制就农贸市场防疫与监管相关工作举行发布会。会上，国家卫生健康委食品司副司长张志强表示，截至7月2日，浙江、云南、河南等地报告了5万余份食品等样品病毒监测结果，均为阴性。

张志强介绍，新冠肺炎疫情暴发以来，国家卫生健康委就密切关注食品与新冠肺炎的关系，专门部署开展国内外相关信息的收集与研究，及时研判风险、警惕防范食品传播新冠病毒的可能。

张志强表示，6月，北京新发地市场食品和环境中检出新冠病毒以后，国家卫健委迅速在全国部署各地开展食品中病毒污染的监测工作，要求各省级卫生健康委在地方新冠肺炎疫情联防联控机制的统一领导下，依职责组织做好食品中新冠病毒污染的应急监测，重点对国外进口、冷链运输、冷藏保存和销售的水产品以及肉类食品，开展了专项的应急监测，一旦发现风险隐患，要求各地迅速按照食品安全风险监测工作的要求，及时通报报告。