农集贸市场出现疫情该如何迅速处置？ 国家卫健委解答

人民网北京7月3日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华表示，农集贸市场地位特殊，在这里从事工作的人员起早贪黑、比较勤劳，一旦出现有感冒发烧的情况，要从两方面开展紧急措施。

第一，如果在农集贸市场工作人员、经营人员出现咳嗽、感冒发烧的情况，要第一时间报告给市场经营者，然后采取措施，尽快上医院就诊。就诊时要避免乘坐公共交通，因为感冒发烧坐公共交通会有很大风险，到医院去要全程戴口罩。

第二，到医院后，该病例确诊是新冠肺炎，那么市场经营者要在第一时间积极配合相关部门做好密切接触者的调查，流行病学调查和追踪，要把密切接触者管理好。经营者在知道市场有病人后，要把与确诊病例的密切接触者追踪到位，并让疾控中心等专业部门进行市场消毒，有空调的市场要对空调进行消毒、处置，符合要求后才能重新启用。

另外，因疫情需要会关闭市场关闭。关闭后的市场，严禁无关人员和物资进入。若有必要进入，一定要经过联防联控机制认可。当市场满足疫情防控的需要，又符合复工复产复业复市，全面恢复生产生活秩序的需要，依据《传染病防治法》第42条规定，会由原来关闭市场的机关重启市场。