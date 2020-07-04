传承精华 守正创新 聚焦“六个下功夫” 加快建设中医药强省

7月2日，全省中医药大会在广州召开，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于中医药发展的重要论述精神，贯彻全国中医药大会精神，对促进我省中医药传承创新发展、加快建设中医药强省进行全面部署、推动落实。省委书记李希出席会议并讲话，省长马兴瑞主持会议，省委副书记、深圳市委书记王伟中出席会议。

李希指出，要深入学习贯彻习近平总书记关于中医药发展的重要论述精神，站在历史和全局的高度不断深化认识，切实增强促进中医药传承创新发展的责任感使命感紧迫感，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落实到中医药强省建设的具体行动中。一要提高政治站位，深刻认识促进中医药传承创新发展对践行以人民为中心发展思想的重要意义，以更高质量、更易获得的健康养生服务，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。二要把握两个大局，深刻认识中西医结合、中西医并重对维护国家生物安全、人民生命健康安全的重要意义，深入挖掘广东中医药应对大灾大疫的丰厚积淀，坚持中西医并重并用，筑起防范化解重大传染病和生物安全风险的铜墙铁壁。三要坚定文化自信，深刻认识推动中医药传承创新发展对于增强文化软实力和国际影响力的重要意义，在造福人类健康中塑造广东文化形象、文化品牌，不断为提升我国文化软实力、国际影响力作出新贡献。四要强化使命担当，深刻认识广东中医药在传承创新发展我国中医药事业中的重大责任，在发展中医药上干在实处、走在前列，向总书记、党中央，向广东父老乡亲交出合格答卷。

李希强调，要遵循基本规律，把握正确方向，走好新时代广东中医药高质量发展之路。一要坚持守正创新，推动中医药创造性转化、创新性发展，做到守辨证论治之正、创现代运用之新，守“简便验廉”之正、创服务百姓之新，守优秀传统文化之正、创时代精神之新。二要坚持中西医并重并用，改革完善中医药管理体制机制，固化疫情防控中西医结合有效做法，推动中医药与西医药相互补充、协调发展。三要坚持质量第一，推动中药现代化、产业化，大力促进中药材、饮片、制剂标准化建设，加强科技创新，筑牢广东中药的质量根基。四要坚持一盘棋统筹，把中医药作为“双区”建设的特色内容和重要抓手，结合“一核一带一区”优化中医药产业布局，同做好“六稳”“六保”工作结合起来，在实施重大战略中把中医药做强做优做大。五要坚持兼收并蓄，在交流互鉴中推动广东中医药走在前沿、走向世界。

李希强调，要抓住重点领域下实功夫，筑牢根基、塑造优势，加快实现从中医药大省向中医药强省的跨越。一要在主责主业上下功夫，抓重点带全面织牢中医药服务网，重特色强优势提升疾病防治能力，久久为功推动中医药科学研究和技术创新，不断健全中医药服务体系，建设中医医疗高地。二要在人才支撑上下功夫，做强院校培养主阵地，大力推广和提升师承教育，建立科学的人才评价激励机制，打造遵循中医药教育规律、体现现代教育理念的人才培养体系，建设高素质专业化中医药人才队伍。三要在药材源头上下功夫，强化种质资源保护利用，推动规模化品质化种植，进一步巩固提升市场地位，打造新时代南药金字招牌，建设全国中药材集散交易枢纽。四要在产业振兴上下功夫，推进产学研一体化发展，打造中药现代产业体系，全方位推进粤港澳中医药产业合作，建设具有国际影响力的中药制造业中心。五要在品牌塑造上下功夫，着力打造中医药教育、医疗、人才、产业、健康服务五大品牌，建设中医药高质量发展重镇。六要在文化交流上下功夫，创新中医药话语体系，深耕厚植中医药文化，建设全球中医药文化重要传播基地。

李希强调，要加强组织领导，改革体制机制，有力有效推动中医药工作部署落地落实。全省各级党委政府要加快健全中医药管理机构，有关部门要各司其职、协同配合，强化政策支持保障，形成推动中医药强省建设的强大合力。要传承弘扬“大医精诚”精神，引领广大中医医疗机构和医务人员牢固树立正确的价值观、医德观，为新时代广东发展注入强大正能量。

马兴瑞强调，全省各地各部门和广大中医药工作者要切实把思想和行动统一到习近平总书记、党中央决策部署上来，按照此次会议的部署要求，认真总结中医药在抗击疫情中的经验做法，聚焦中医药传承创新发展的目标任务，坚持中西医并重，传承精华、守正创新，扎实抓好完善中医药服务体系、健全中医药教育传承体系、壮大中医药人才队伍、加强药材源头治理、推进中医药产学研一体化等重点工作，大力推进中药现代化、产业化，努力走出一条具有广东特色的中医药高质量发展之路。

会上播放了广东中医药强省建设专题片《擦亮钥匙 振兴发展》，广州、深圳、省中医院主要负责同志作交流发言。会前，李希、马兴瑞会见国医大师禤国维、周岱翰。

会议以电视电话会议形式开至各市、县（市、区）。省委常委张硕辅、林克庆、张义珍、施克辉、张福海、黄宁生、叶贞琴、张利明、张虎，副省长陈良贤、覃伟中，国医大师、全国名中医、国家中医药传承与创新“百千万”人才工程岐黄学者、特邀嘉宾，省建设中医药强省联席会议成员单位主要负责同志，部属、省属有关高校、医院和有关卫生健康机构主要负责同志，中医药科技、教育、学术文化、产业等领域代表，各地级以上市、县（市、区）有关负责同志，共8600多人参加会议。（南方日报记者/徐林 吴哲 通讯员/岳宗）