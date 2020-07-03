北京急危重症患者有安检绿色通道

本报记者 刘欢 任敏

7月1日起，《北京市医院安全秩序管理规定》实施，记者探访多家医院发现，本市各医疗机构已经设置完善的安检制度，并针对急危重症患者，推出安检绿色通道。

这两天，到医院看病的患者，除测温、查验健康码等程序之外，还要接受安检。在朝阳医院，患者梁女士拿着胸片，匆匆通过安检门，并没觉得有什么不方便，“就跟地铁安检一样，进门很快。虽然多了一道程序，但并不麻烦，医院就医环境更安全了。”

“医院安检是好事，我没意见。”在友谊医院，患者高女士说，“不过，不知道以后患者多了会不会排队？急诊患者也得排队安检吗？”

高女士的疑惑，《北京市医院安全秩序管理规定》已给出答案。其中第十七条明确， 医院应当为急危患者设置安全检查绿色通道。

“生命大于一切。针对急危重症患者，我们医院设置了绿色通道。”北京中医医院相关工作人员表示，急危重症患者进入医院时不用安检，但会有安保人员全程陪同。陪同患者的家属，在不是特别紧急的情况下，仍然需要安检。

在友谊医院，急诊大厅门口分别设有进口和出口，其中进口处安装了安检门。医院相关负责人透露，如果急诊来了用担架转运的急危重症患者，可以不用安检，直接从出口进入急诊大厅。

朝阳医院保卫处处长毕庭刚介绍，医院的急诊设在门诊楼地下一层，入口处有金属安检门，进入的患者需要扫二维码出示健康宝，填写筛查表，最后才能通过安检门。如果遇有救护车等转运来的特别危急的病人，病人可以先行入院就医，家属填表并安检。

朝阳医院是本市较早安装X光安检机以及配套智能安检门的医疗机构，该院在确保通行效率方面积累了一定经验。该院副院长李德令介绍，朝阳医院门急诊就诊量较大，平均每个工作日通过量超2.3万人次,疫情期间就诊量虽有所下降，平均每个工作日通过量仍超1.7万人次。目前，医院采用的多功能安检设备集成多项高科技技术，人工复检率小于8%，一旦出现违禁物品报警，安保人员只需检测报警位置即可快速完成复检，通行效率和安检效果都得到了有效保证。目前，该院门诊大厅只开放了一套X光安检机和智能安检门，疫情过后人流量加大，还将启用另一套设备进行分流。

目前，本市多家三级医疗机构的门诊大厅，基本上都采用双通道安检门，除特殊情况，每位患者大约在10秒左右便可完成安检，顺利通过。

新规的实施，也鼓舞了医护人员。

“之前，或重或轻或远或近的伤医事件，对我们的冲击挺大的。”朝阳医院心内科主治医师史琳影说，“这次规定的实施，让我们很受鼓舞，能更安心地开展诊疗。”友谊医院普外中心主治医师汪栋表示，安检等技防手段虽有助于减少伤医事件的发生，但要从根源上解决医患矛盾，则需要医患双方的互相尊重、沟通和理解，这需要大家共同努力。

热点回应

水果刀等非管制刀具能带进医院吗？

北京中医医院：患者随身携带的刀具如果仅是五六厘米的小水果刀，一般情况下医院会先劝阻，但并不会强制没收。

北京友谊医院：医院会暂时将水果刀等物品放在寄存箱里，患者离开前可以取走。

新规解读

疏堵结合才能促进改善医患关系

北京市中伦文德律师事务所律师、中国医师协会医疗风险管理委员会常务委员李惠娟：

《北京市医院安全秩序管理规定》的出台，不仅传递出震慑、严惩“伤医”“扰乱医院安全秩序”等行为的信号，同时也有一定的引导教育功能。

政府部门要认真落实相关举措，筑牢防火墙，堵住隐患和漏洞。医护人员要做到技术精益求精、热心诚恳地对待病人，依照应尽的义务和从医誓言改善工作，面对病人可能存在的误解或利益受损，医院也应以豁达的态度，建立有关医患纠纷的投诉、交涉、谈判的渠道，使得医患双方通畅地交流。

普通患者则应积极接受健康教育，病人、准病人或病人家属就诊时应积极配合。面对病情，医患双方应该成为共同体，互相合作、同心同德，才能真正战胜病魔，促进医患关系改善。

他山之石

立法维护医护人员安全早已是国际惯例

截至2016年，美国已有38个州政府通过专门立法保障医护人员的正当权利。纽约州规定暴力袭击值班医务人员是重罪。

韩国在2016年修改后的《医疗法》中规定，任何人不得在医疗场所对正在进行医疗行为的医护人员胁迫恐吓或暴力殴打，否则将会被处以最高5年有期徒刑或2000万韩元的罚款。而且，只要对医护人员骂脏话，即可被视为“医闹”，医护人员可要求警察介入处理。

大多数国家基于法律的规定、行业规范和患者特定行为，认定医院和医生在特定情况下可以拒绝诊疗。例如日本的《医疗六法》规定，若住院患者言行损害医院秩序，医院管理者可以无视其意愿，强行要求其出院。

英国医学总会（GMC）关于《终止与患者的职业关系》指南规定，医生可以在患者暴力、威胁、辱骂医生或医院工作人员等情况下终止关系。