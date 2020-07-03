习近平总书记2019年在上海考察时提出“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念。在上海阔步迈向全球卓越城市的建设进程中，在众志成城打好新冠肺炎疫情防控人民战争、总体战、阻击战的过程中，人们越来越清晰地认识到，健康的人民是人民城市的活力之源，人民的健康是人民城市的发展之基。

保护人民健康是贯彻“人民城市”重要理念的战略性和基础性工程，而关注群众多样化、品质化、个性化的健康需求，是打造人人享有品质生活城市的题中应有之义。当前，面对全球公共卫生领域风险加大，上海既要积极应对人口老龄化的考验，又要有效应对传染性和非传染性流行性疾病的挑战，将健康融入城市发展全过程显得更为紧迫。

让城市成为健康市民的家园，要着力形成政府、市场和社会的合力，让更多高品质的健康服务资源嵌入人民群众日常生活的各个方面，在让人民群众享有公平可及、系统连续的健康服务方面，努力形成党的领导、政府治理、社会有序参与以及居民自我管理的良性互动。坚持把社区作为党和政府关心和服务人民群众身心健康的“最后一公里”，坚持党建引领，强化多元参与，不断完善健康管理和促进的社会动员机制，建立健全社区公共卫生与健康治理格局，推动更多健康服务重心下移、资源下沉。

新冠肺炎疫情的发生凸显了人民群众在健康和健身素养方面的短板，也激活了市民科学锻炼和增强体质的需求。针对疫情期间市民减少出行、居家健身增多的需要，政府和社会当加大传播的力度，帮助市民更加科学理性地认识科学健身的必要性，通过保持规律的体育锻炼来增强自身免疫力。这种精心的培育与呵护体现了城市发展的温度，也成为越来越多市民的日常需求。随着疫情防控的常态化，要总结疫情防控的成功经验，加强健康知识的普及，加大“主动健康”理念和科学健身素养的培育力度，进一步倡导文明健康绿色环保生活方式，健全促进全民健身制度性举措。

《中共上海市委、上海市人民政府关于完善重大疫情防控体制机制健全公共卫生应急管理体系的若干意见》提出，要提高市民科学素养和健康素养，建立全社会参与健康促进与教育的工作机制，充分发挥医疗卫生机构、学术团体、科学家、医务人员、教师、媒体在健康科普中的重要作用，针对群众关切开展专业解读，及时释疑解惑。为此，要重视发挥高校和科研院所在公共卫生和健康知识供给方面的作用，瞄准社会健康需求的新特点和新趋势，积极推动复合型公共卫生专业的发展，构建有效的健康教育和宣传体系，用老百姓听得懂的语言做好面向市民的知识普及和推广，通过推出更多精品科普书籍、健身视频、健康讲堂和集市，让科学、专业、权威的健康和健身知识走近普通市民，让更多的专业人员成为市民身边的健康之师和健康之友。

（作者：李崟，系上海体育学院党委书记）