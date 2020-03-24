建设好让人民满意的高质量城市

城市更新，是城市发展到一定阶段的必然要求。去年底的中央经济工作会议提出，“要加大城市困难群众住房保障工作，加强城市更新和存量住房改造提升，做好城镇老旧小区改造，大力发展租赁住房”。如今，从完善城市功能，到提升土地利用效率、改善城市生态环境，“加强城市更新”的要求正在各地践行落实。

习近平总书记去年11月在上海考察时强调：“城市是人民的城市，人民城市为人民。”从实践来看，城市更新已经更加注重人与城市、人与建筑、人与空间的和谐相处。做好城市更新工作的关键，在于坚持以人民为中心，聚焦人民群众的需求，合理安排生产、生活、生态空间，走内涵式、集约型、绿色化的高质量发展路子。

推动城市更新，要以促进城市高质量发展为目标。城市建设者要远离“粗放式”的造城观念，用以人民为中心的发展思想建设城市，提升城市功能品质，推动城市产业转型升级；立足于改善人居环境的基本要求，致力于提高城市治理水平，着眼于城市经济产业发展的需求，培育新的城市经济增长动力，努力实现城市高质量发展。

推动城市更新，要以提升居民的获得感、幸福感和安全感为前提。2015年12月举行的中央城市工作会议指出，“城市工作要把创造优良人居环境作为中心目标，努力把城市建设成为人与人、人与自然和谐共处的美丽家园。”城市的核心是人，城市更新的效果应当以人民群众满意与否来评判。因而，城市更新需要广泛听取群众意见，努力创造宜业、宜居、宜乐、宜游的良好环境，让人民有更多获得感，为人民创造更加幸福的美好生活。

推动城市更新，要以老旧小区改造工程为抓手。城镇老旧小区改造涉及面广、持续时间长，既是重要的民生工程，也是社会治理提升工程。优化市政基础设施、完善基本公共服务功能、改善公共空间环境等，都是开展老旧小区改造的题中之义。更为重要的是，要创新社区基层治理体系，引导居民主动参与，实现决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享，促进构建“纵向到底、横向到边、协商共治”的城市治理体系，打造共建共治共享社会治理格局。

推动城市更新，要以保障城市困难群众为底线。要坚持以人民为中心的发展思想推动城市更新，加大城市困难群众住房保障工作，强化城市发展中的底线意识，促进城市发展的公平正义，让城市所有居民都能享受到城市高质量发展带来的红利。

对于城市来说，人民群众是经济社会的建设者、历史文化的创造者和发展的决定力量。人民城市为人民，需要落实在城市更新的各个环节，优化城市产业经济结构，加快城市产业转型，加大城市历史文化保护力度，推动城市管理向城市治理的转型，加强城市生态环境保护。事实证明，只要我们紧紧扎根人民，紧紧依靠人民，就可以获得无穷的力量，就能建设好让人民满意的高质量发展的城市。

（作者单位：重庆大学管理科学与房地产学院）

《 人民日报 》（ 2020年03月24日 05 版）