李宏答疑：近视跟饮食有关吗？为什么户外运动能够预防近视？

日前，由教育部体育卫生与艺术教育司指导，人民网·人民健康和全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团共同主办的全国“爱眼日”近视防控系列科普活动在线上举办。11位近视防控专家在线分享爱眼护眼知识。

黑龙江省佳木斯大学视光中心主任、全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团成员李宏在“复学复课后 家校如何培养孩子健康用眼习惯”节目中，对护眼习惯的培养做了详细讲解。

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问：近视跟饮食有关吗？

李宏：橙色食品里富含维生素A，黄色的粗粮里面富含玉米黄质，紫色和绿色的食品，富含花青素、叶黄素，能够营养视网膜的视杆细胞，增加视网膜的营养代谢，有助防控近视。因此，我们鼓励孩子们要多吃胡萝卜、粗粮、葡萄、茄子、紫甘蓝、菠菜、油菜等食品。我们也做了科研实验，补充这些营养品，孩子们视力都有不同程度的恢复。

问：为什么运动能够预防近视？

李宏：国家卫健委和教育部多次倡导，要保持户外运动1-2个小时，2个小时以上效果是最好的。阳光照射之后，孩子体内产生一种多巴胺，多巴胺能够控制眼球的眼轴的生长速度，进而控制近视发生与发展。因此，我们倡导孩子多做一些球类运动，比如乒乓球、羽毛球、足球、篮球，还有望远的运动，比如放风筝、孩子户外飞碟，还可以做遥控飞机这些望远的运动，游泳、爬山、跑步、骑单车。我们在临床中发现，近视的孩子增加了运动之后，防控效果都非常不错。

问：如何放松眼睛？

李宏：首先是极目远眺。孩子们无论是在家里还是在学校，一定20-30分钟就要起立了，多望远，放松眼球睫状肌。还有眼保健操，充分把手洗干净之后做眼保健操。眼周围穴位非常多，眼保健操能够有效地促进眼周围血液循环，放松眼肌，防控近视。我们主张孩子们每天上午、下午、睡前三遍眼保健操。

此外，还有一个最好的、最简捷的方法就是热敷眼睛，效果是非常好的。在干净的毛巾上倒热水，拧干后热敷，在40度左右，不要烫着自己就可以了。每天做5-10分钟。眼睛周围含有丰富的血管和神经，热敷能够有效促进血液循环，减缓视疲劳、干眼症、防控近视。

在药物治疗方面，建议选择单支包装的、没有防腐剂的，在医生指导下进行治疗。

问：防蓝光的产品真的有用吗？

李宏：关于这个问题，现在学术界也有争论。有的专家就认为不需要配蓝光眼镜，产品出来之后就已经有防蓝光的功能了。有的专家认为电子产品还是对眼睛有伤害，还需要佩戴防蓝光眼镜。我个人倾向于后一种，有些产品还是可以采用的。但是，市场上防蓝光产品什么样的都有，良莠不齐，如何选择，也需要国家出台新的蓝光防护标准，需要规范化。