日本东京单日新增确诊病例过百 创宣言解除后新高

中新网7月2日电 综合日媒报道，相关人士表示，日本东京都2日新增新冠病毒感染者107人。这是日本政府5月25日解除东京等地的紧急事态宣言后，东京都单日新增确诊病例最多的一天。

当地时间7月1日，日本东京迪士尼乐园和东京迪士尼海洋乐园恢复营业。单日入园人数将控制在以往半数以下。园方规定，游客入园前须测量体温，超过37.5度者不得入园。

据日本共同社报道，知事小池百合子在都政府接受媒体采访时称，将召开会议听取专家意见，并表示，“将向(东京)都民众给出应有的方向性”。

小池强调，感染者增加也存在随着检测数量等带来相关措施充实的因素。她发表看法称：“大家担心新冠病毒检测呈阳性者多，但从蔓延情况来看绝大多数是(重症化风险低的)二三十岁人群。”

不过，官房长官菅义伟在2日的记者会上，就新增感染人数趋于增加的东京都表示，无需要求采取避免外出等措施。

东京都内在5月25日紧急事态宣言解除后，新冠病毒感染者不断增加。最近，与酒吧等夜间街区有关的年轻感染者情况显著。此外，同一职场及聚餐导致的感染也在增加。

东京都政府6月2日发布“东京警报”，一直用作呼吁警惕信号，11日将其解除，30日修改相关内容，并引进没有数值标准的7项新指标。

另据日本广播协会(NHK)报道，7月1日，日本政府新建的疫情防控专家组“有识之士会议”举行了首次会议。经济再生担当大臣西村康稔表示：“希望能基于经验和创新，汇聚日本的精英和先进技术来采取更为有效的措施，以便防控有可能发生的第二波疫情。”

“有识之士会议”由4人组成，其中包括京都大学教授山中伸弥、政策研究大学院大学名誉教授黑川清。政府成立这一专家组的目的在于，希望能利用人工智能等技术评估新冠疫情防控措施的效果。