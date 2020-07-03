北京不折不扣落实各项防控措施

本报北京7月2日电 （记者朱竞若、贺勇）1日零时至24时，北京市新增新冠肺炎确诊病例1例，治愈出院病例2例。北京连续四天新增本地确诊病例数在个位数。2日7时起，北大国际医院正式解除封闭管理，此外新发地批发市场周边封控管理小区也陆续解封，一批高风险、中风险地区实现“降级”，北京疫情防控趋稳向好态势持续加强，疫情防控成果持续扩大，精准防控效果持续显现。目前，北京全市上下仍然始终绷紧疫情防控之弦，不折不扣落实各项防控措施，坚决遏制疫情扩散蔓延。

迅速管控，医院解封。6月17日，北京大学国际医院因出现确诊病例而实施封闭管理。在各方的共同努力下，通过大量艰苦细致的工作和强有力的措施，该院实现了快速有效控制疫情的管控目标，确保了医院封闭期间秩序稳定和住院患者诊疗正常。“626名住院患者在封闭期间保持正常诊疗，开展在院患者手术110台，协调分流部分已建档孕产妇到其他医院，为透析和放疗患者制定了严格的诊疗流程和防护标准，尽一切力量和最大可能确保医疗安全和质量。”北大国际医院院长陈仲强介绍，目前医院已经完成院内所有区域的环境消杀工作，消杀效果评价均为合格。所有在院医务人员、患者和陪护人员无相关症状，核酸检测均为阴性；所有密切接触者和一般接触者均无相关症状，核酸检测结果为阴性。根据国家卫生健康委发布的《新型冠状病毒肺炎防控方案》（第六版）相关规定，7月1日，医院的疫情防控工作通过北京市专家组的总体评价，自2日7时起正式解除封闭管理。

措施得力，风险降级。截至7月2日，北京市已经有19个街乡镇降低风险等级，其中海淀区永定路街道、丰台新村街道由高风险降低为中风险，其他17个街道已经由中风险降为低风险。从6月30日起，新发地批发市场周边首批5个小区整体解除封闭管控，另外6个小区除个别单元外也已经解封。与此同时，丰台区同步启动居民生活圈保障工作，积极做好蔬菜及生活物资供应。在海淀区，鉴于玉泉东商品交易市场周边10个封闭管控社区14天未出现新增确诊病例，自6月29日0时起解除封闭管控。

查找不足，补齐短板。7月2日，北京市首次发布卫生间清洁消毒指引。北京市委宣传部副部长、北京市政府新闻办主任徐和建在2日的发布会上表示，“只有全市上下共同努力，继续坚持疫情防控中的好习惯好做法，战疫决胜之日才能早日到来。”

《 人民日报 》（ 2020年07月03日 02 版）