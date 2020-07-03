美国：疫情卷土重来 苹果麦当劳叫停开店

“我完全支持戴口罩，我认为戴口罩是件好事。”美国总统特朗普最近再次改口，表明自己对于戴口罩的支持。这并不简单，要知道，自疫情暴发以来，即便美国疾控中心在防疫指南中对戴口罩予以强调鼓励，特朗普也从未在镜头前戴过口罩。在这一转变的背后，是美国卷土重来的疫情风险，多州新增确诊病例屡创新高、经济重启被迫按下暂停键，包括苹果、麦当劳在内的线下零售，似有重回“解禁”前的态势。

才开了没几天，苹果又不得不将关店提上日程。7月2日，苹果在美国再关闭30家门店，包括亚拉巴马州、加利福尼亚州、乔治亚州、爱达荷州、路易斯安那州、内华达州和俄克拉荷马州的线下门店将在周四关闭。

此前一天，7月1日，苹果已经关闭了佛罗里达州剩余的2家门店、洛杉矶地区的多家门店，以及密西西比州、得克萨斯州和犹他州的其他门店。目前，苹果在全美共拥有271家线下零售店，而关闭的门店总数达到77家。

这距离苹果“复工潮”才过去了一个月。5月底，在少部分门店陆续重启之后，苹果宣布计划重新开放约100家美国门店，其中大部分都在路边取货，部分门店可以进入。

“由于目前苹果商店所处的一些地区出现新冠肺炎，我们暂时关闭了这些地区的商店。我们非常谨慎地采取这一措施，密切关注情况，期待我们的团队和客户尽快返回。”苹果发言人在声明中表示。

据了解，苹果的门店通常位于客流量较大的商场和购物中心，随着美国各州陆续解除“社交禁令”，确诊病例和感染率出现了明显反弹，因此，苹果不得不选择关闭“重灾区”的零售店。

麦当劳也作出了与苹果类似的决定，7月1日宣布将美国门店重启计划暂停21天。至于已经重新开业的特许经营店，麦当劳表示，如果当地政府没有重新收紧公共卫生事件的管控措施，这些门店可以自行决定是否继续营业。

关闭线下门店对于零售的打击是异常明显的。以麦当劳为例，数据显示，截至6月中旬，麦当劳在美国的1.4万家餐厅中，只有大约1000家已经重新开放，并且是在限制顾客数量的情况下。相应的，在上季度前两个月，麦当劳全球门店的销售额下降了30%。

无论如何，疫情风险不容小觑。数据显示，4月9日-6月8日，美国的平均日增病例数从32150例下降到19400例以下，随后又开始上涨。到7月1日，美国单日新增确诊病例数已经超过5.3万例。其中，原先疫情相对不太严重的西部和南部地区，开始成为“重灾区”，比如亚利桑那州，单日新增4878例新冠确诊病例和88例死亡病例，均创下疫情以来的最高纪录。

美国传染病专家福奇警告称，如果疫情继续以目前的速度发展，美国的死亡病例数将达到“非常令人不安”的水平，单日新增确诊数可能很快就会达到10万例。

“自从特朗普宣布各个州重启经济之后，情况不太理想。在疫情没有完全控制住的情况下，重启是有风险的。其实美国不能算是二次疫情反弹，更倾向于第一次就没控制住，之前的游行抗议活动也不利于疫情控制。”中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东表示，美国各州自治情况比较强，有些州可能检测力度不强，比如得克萨斯州、亚利桑那州等，导致现在出现大规模暴发的倾向。相对来说，东部一些州比如纽约州已经暴发过了，再次出现明显反弹的概率会小一些。

在此情况下，美国许多州的重启计划被紧急叫停。7月1日，密歇根州宣布，暂停放开餐饮场所室内就餐的许可。同一天，加州州长Gavin Newsom周三下令关闭该州19个县的餐馆、酒吧、博物馆和电影院等室内商业活动。此外，原定于7月6日重开室内餐饮的纽约市政府也推迟了这一重启日期。

刘向东指出，整体而言，原本认为美国经济会呈现出V形复苏的态势，但现在看起来，一些波动是不可避免的，V形期间可能出现波浪形走势。从这个角度来看，当务之急还是先把疫情控制住，只有真正控制住，经济才能有所复苏。（记者 陶凤 汤艺甜）