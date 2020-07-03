国家卫健委：7月2日新增确诊病例5例 其中本土病例2例均在北京

人民网北京7月3日电（董童）国家卫生健康委于3日在官网发布的《截至7月2日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，7月2日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例5例，其中境外输入病例3例（辽宁1例，上海1例，云南1例），本土病例2例（均在北京）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，在北京。当日新增治愈出院病例12例，解除医学观察的密切接触者453人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例69例（无重症病例），现有疑似病例1例。累计确诊病例1923例，累计治愈出院病例1854例，无死亡病例。

情况显示，截至7月2日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例409例（其中重症病例8例），累计治愈出院病例78499例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例83542例，现有疑似病例6例。累计追踪到密切接触者763077人，尚在医学观察的密切接触者5589人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者4例（境外输入3例）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察6例（境外输入4例）；尚在医学观察无症状感染者97例（境外输入59例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例1736例。其中，香港特别行政区1242例（出院1120例，死亡7例），澳门特别行政区46例（出院45例），台湾地区448例（出院438例，死亡7例）。