起床动作越慢越好？这类患者必须小心

高血压患者常常会被医生告知起床动作需要缓慢，尤其是老年高血压患者，那么究竟是什么原因呢？

首先，我们要了解与之密切相关的一个医学名词——直立性低血压，又称体位性低血压。简单地说，就是人躺着或坐着或蹲着，然后突然站起时，3分钟内收缩压下降≥20mmHg、舒张压下降≥10mmHg，感觉头晕或晕厥等。

这是因为体位突然改变成直立位时，受重力影响，大量血液流向下肢和腹腔，造成回心血量减少，血压突然下降，并产生一系列危害健康的症状，一般发生在站立数秒内。老年高血压患者需服用多种降压药控制血压，而且老年患者血压自我调节的能力也有不同程度的下降。

因此，有直立性低血压风险的人群，包括老年人、长时间卧床者、服用降压药尤其是多种药物联合降压治疗者，均应注意。无论是躺着，还是坐着、蹲着，在需要站起时，都要十分小心。

正确的起床过程应该是四肢伸展开，在床上坐起，双脚先于床边下垂，然后扶床边慢慢站起，等到感觉无不适后再缓慢行动。

此外，除了起床，其他从坐或蹲的体位站立时，如小便、大便后直立性低血压更严重，故更应注意动作缓慢，扶靠周围物体，避免摔倒。

除此之外，高血压患者在日常生活中，还应坚持以下生活方式：

1、减少钠盐摄入：每人每天食入食盐不超过5克（一啤酒瓶盖的盐量），注意咸菜、味精、酱油、醋等含盐调味品的摄入。

2、减轻体重：保持体重指数（BMI）<24kg/m2，腰围（男）<90cm，腰围(女)<85cm。

3、适量运动：规律的中等强度运动，每次30分钟，每周5～7次；运动时注意保暖；避开心血管事件的高发时段，选择下午或傍晚进行锻炼；穿着舒适，选择安全场所；切勿空腹运动，以免发生低血糖；生病或运动中感觉不适时应停止运动。

4、戒烟、避免被动吸烟：戒烟后，除血压下降外，降压药的疗效也会大为改善。

5、限制饮酒：饮酒者脑卒中风险增加，推荐不饮酒。饮酒者应戒酒，或尽可能减少饮酒的量。

6、保持心理平衡：减轻精神压力，保持心情愉悦。

7、注意血压自我管理：定期测量血压，定时服用降压药，按时就医。

此外，血压急剧上升或剧烈波动，都会引发危险，甚至危及生命。因此，生活中应注意避免该类事件的发生。如平时要多吃含粗纤维的食物，预防便秘；尽量避免需暂时屏气一蹴而就的活动，如搬重物等；寒冷的日子尽可能用温水洗脸；洗澡前后及洗澡时环境和水温差别不宜太大；采用盆浴、且浴盆较深时，建议只浸泡到胸部以下。总之，任何可能引起血压升高的事件都应引起重视。

本文由基层高血压管理办公室医学负责人、副研究员张海波进行科学性把关。