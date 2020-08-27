农业农村部：我国粮价总体保持稳定

昨日，农业农村部举行新闻发布会，介绍当前粮食市场运行和生产有关情况，并回答记者提问。

当前秋粮生产情况怎么样，今年丰收有保障吗？未来国家粮食安全是否会出现恶化？针对这些社会热点问题，农业农村部相关负责人一一进行了回应。

当前我国粮价稳中有涨

农业农村部市场与信息化司司长唐珂26日在新闻发布会上表示，总体上看，当前我国粮价稳中有涨，品种间走势有所分化，不同环节价格波动有所差异。7月份，稻谷、小麦、玉米三种粮食集贸市场均价每百斤122.4元，环比涨0.2%，同比涨1.7%，其中稻谷价格涨幅最小，小麦次之，玉米价格涨幅较为明显，收购、批发环节粮价涨幅偏大。

唐珂解释，我国粮价总体保持稳定，有三个基本面因素支撑：一是生产稳中向好。今年夏粮和早稻已获丰收。据国家统计局数据，今年夏粮产量2856亿斤，增24.2亿斤；早稻产量546亿斤，增20.6亿斤，连续7年下滑后恢复增产。从农业农村部农情调度的情况看，今年秋粮面积稳中有增。如果后期不发生大的灾害，全年还将是一个丰收年。

二是粮食库存充裕。目前全国稻谷、小麦库存水平大体相当于城乡居民一年的消费量，玉米库存虽然消化较快，但市场供给有保障。新冠肺炎疫情发生后，有关部门适时加强了储备投放和应急保供，市场供给平稳有序，市场上不缺粮、不缺油。

三是消费较为平稳。前期出现一些消费者和贸易商囤粮现象，短期会拉动市场需求波动，但不会改变粮食消费变化趋势。也就是说，粮食短期需求变化不会对粮价产生持续影响。

唐珂表示，从后期走势来看，我国粮食生产供给完全有保障，以我为主确保粮价平稳运行的基础较好。再加上国际上玉米、大豆等多数大宗农产品供给充足、价格低位运行，国内粮价缺乏大幅上涨的条件。预计随着秋粮陆续丰收上市，我国粮食市场有望继续保持基本稳定。

小麦价格不会持续上涨

今年夏收小麦上市以后，山东等地的小麦价格在持续上涨。对此，唐珂在昨天的发布会上指出，从当前我国小麦市场供需的总体形势看，完全没有必要担心小麦供给问题，小麦价格也不会持续上涨。

唐珂介绍，小麦是夏粮的大头，今年我国的夏粮已经获得丰收，其中小麦的产量是2634亿斤，增长0.6%。新麦上市之后，湖北、安徽、江苏、河南这四个省已经先后启动了小麦最低收购价执行预案，市场价格稳中走强。7月底，主产区小麦收购均价普遍上涨至每斤1.12-1.22元，比开秤初期高了大约2到6分钱。比去年同期高了3到8分钱，其中山东小麦收购价每斤1.17元之上，比去年同期高了8分钱左右。

唐珂指出，从农业农村部进行的持续跟踪调度来看，完全没有必要担心小麦供给问题，小麦价格也不会持续上涨。主要是基于几点：一是我国小麦连续多年丰产。二是小麦库存充足。目前的库存量大体相当于一年的消费量，特别是政策性粮食库存水平高，储备调节能力强。三是小麦价格变化具有阶段性特征。后期，随着玉米价格企稳，小麦价格继续上涨的可能性不大。实际上，8月份以来，山东等地的小麦价格已经止涨趋稳。

今年双季稻能完成生产目标

今年年初，国务院常务会明确提出鼓励有条件的地方恢复双季稻。针对双季稻目前的生产形势，农业农村部种植业管理司司长潘文博回应，从目前情况看，今年双季稻恢复的势头是明显的。早稻已经丰收到手了，只要指导落到田，措施落到位，晚稻能够取得好收成，也能够圆满完成恢复双季稻生产的目标任务。

潘文博介绍，双季稻占全国稻谷的面积三分之一，今年的恢复势头是明显的。双季稻的第一季是早稻，早稻已经丰收到手了，今年早稻总产量达到了546亿斤。早稻面积今年增加了450多万亩，扭转了连续7年下滑的势头，按照常年单产测算，能增产水稻产量30多亿斤。

至于双季稻的第二茬晚稻，潘文博介绍，现在晚稻丰收有基础。与往年相比，今年晚稻生产最大的特点就是抗灾抢插增面积，因为收了早稻种晚稻，受洪涝灾害影响，部分地区早稻不能及时腾茬，晚稻栽插就受阻，进度偏慢。各地加大工作力度，抢收抢插，千方百计落实晚稻面积。今年晚稻的面积预计增加400多万亩，遏制了连续10年下滑的势头。目前晚稻大部分处于分蘖期，长势总体正常，为夺取丰收打下了比较好的基础。

此外，潘文博还在昨天的发布会上明确，下一步，农业农村部将全力以赴地夺取秋粮的好收成，确保今年粮食产量稳定在1.3万亿斤，实现小康之年粮食和农业丰收。

展望

我国粮食中长期供应有保证

近来，我国未来国家粮食安全是否会出现恶化的担忧成为社会关注的话题。潘文博在昨天的发布会上表示，目前我们国家粮食安全是有保障的；粮食总量平衡下，结构性的矛盾将长期存在。但谷物基本自给、口粮绝对安全的底线是能守住的。

潘文博强调，我们国家粮食安全总体形势是好的，当前供给没有问题，中长期供应也是有保证的。农业农村部将适应国家粮食安全的新形势新变化，统筹处理好短期和长期、国内国际，坚持以我为主，稳定扩大生产，守住谷物基本自给，口粮绝对安全的底线。同时加强市场调控，合理引导消费，增强应对风险挑战的能力。

唐珂补充道，目前社会上对社科院报告里面提到的“十四五”末可能出现1.3亿吨粮食缺口，存在一些误读。社科院报告中讲的粮食缺口，应该指的是包括大豆在内的粮食产需缺口，而不是实际供给和需求之间的缺口。

唐珂表示，“十四五”期间，随着藏粮于地、藏粮于技战略的深入实施，农业农村部完全有信心、有能力确保谷物基本自给、口粮绝对安全，并统筹利用国际国内两个市场、两种资源，保障大豆等油料供给，农产品市场总体也将继续保持基本稳定。

本组文/本报记者 熊颖琪