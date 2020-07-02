考生入场无需出示“绿码”

近日，海淀街道城管执法队员对人大附中周边的商户和施工工地进行规范检查。 本报记者 饶强摄

本报记者 刘冕

下周二，高考开始。目前，本市近5万名高考考生和7万余名考务人员健康状况稳定，没有出现新冠肺炎确诊病例或无症状感染者。本周六，各区考试中心会同卫生健康部门，在各学校、各报名单位的配合下，将对所有考生进行健康状态监测，无异常考生可正常参加考试。昨天，市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕在做客北京城市广播《教育面对面》节目时提醒家长和考生，如实上报身体情况，对自己和他人负责，“我们会尽最大努力，确保孩子们安全顺利参加考试。”

考场增至2867个

2019年高考，本市考生近6万人，设89个考点、1790个考场。今年，参加统一高考考生共49225人。虽然人数少了，但考点校增加到132个，考场增至2867个。李奕说，今年降低了考场人员密度，将每考场考生人数从30人减至20人。

本市高考考点按考区随机安排，尽量保证公平性和考试安全。遵循就近赴考的原则，有些考点处在目前的中高风险地区。李奕说，请考生和家长放心，这些考点会采取更高更严的防控措施，通过加强消杀、降低考场密度等措施，确保安全。去这些考场应考，考生考后也无需居家隔离。

李奕提醒考生和家长，考前，考生要尽量减少外出。往返考场时考生应做好防护。

周六再次普查考生健康

目前，教育部门每天监测考生健康状况。所有高考考生的健康监测已持续3周以上，所有考生目前身体健康稳定。考前，全体考试工作人员均需进行核酸检测。

本周六，所有考生还会经过一次由区考试中心会同卫生健康部门组织的健康“体检”，无异常的考生可正常参加考试。

李奕介绍，这次“体检”主要是为了摸清情况，便于对特殊考生实施“一类一策”服务。其中，集中医学观察的考生会在备用考点单人单场考试，各区会专门安排车辆送考，实行全程封闭管理。如果考前健康监控发现考生为新冠肺炎确诊病例、无症状感染者，须经卫生健康部门、疾控机构和医疗机构专业评估后，再个案研究考生考试相关事宜。目前，本市尚无此类考生。

如果考生在考试过程中身体不适，由考点防疫副主考会同主考及时研判，现场确定考生是否具备继续完成考试的条件。具备条件的考生会转至备用考场考试。“转场耽误的时间，经北京教育考试院批准后予以补齐。”李奕说，当科目考试结束时，会有专人当场简要向所有考生进行解释和说明，避免其他考生恐慌。“如果出现这种情况，也请家长提醒孩子完全不要紧张，聚焦自己的试卷，把考试完成好。当然，我们也特别希望家长和全社会跟我们一起呵护好孩子们，努力不启用这些预案。”李奕说。

建议考生准备备用口罩

学生上下午进入考点，都需测体温。考生入场，无需掏手机出示健康“绿码”，凭身份证和准考证即可。

考点内会设示意图，并有老师引导学生有序入场。每个考场外，会设免洗消毒液，方便学生和考务人员入场前手消。李奕说：“考试过程中需全程佩戴口罩，建议考生带一个备用口罩。”

李奕表示，如果考生长期佩戴口罩产生强烈不适，或考试中途出现需反复摘下口罩等特殊情况，可以与学校和区考试院提出，综合考量是否需要到备用考场应考。

高考后两天需更早出门

今年高考，是本市新高考首考。7月7日至8日为统考科目。7月9日至7月10日为普通高中学业水平等级性考试，考试科目为思想政治、历史、地理、物理、化学、生物6门，考生自主选择3门参加考试。因选考不同，考生会遇到更换考场的情况，而且9日、10日两天考试时间也和前两天不同。李奕提醒，考生一定看好自己选考科目的时间和考场，当天一定早出门。

7月9日、10日，每天上午会举行两科考试，首科考试开始时间为8时。两科考试间隔1个半小时，便于学生“转场”。专业人员会同时对考场进行消杀。考点也会为需要参加下一科考试的考生们准备休息区。

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不建议戴N95口罩应考

本报讯（记者 牛伟坤）昨天，北京教育考试院公布考场规则以及防疫须知。今年高考，各科目开考15分钟后，考生不得进入考点参加考试。境外、京外返京考生未满隔离观察期限者，需提供考前7天内核酸检测阴性证明，方可正常参加考试。市考试院表示，在考点内应全程佩戴口罩，但不建议佩戴N95口罩。

依据考场规则，高考语文科目考前30分钟、其他科目开考前25分钟，考生持身份证和准考证进入考场；各科目开考15分钟后，考生不得进入考点参加当场科目考试；交卷出场时间不得早于每科目考试结束前30分钟，交卷出场后不得再次进场续考。

考生应适当提前有序进入考点，在考点内保持1米以上的距离，并接受体温检测，体温正常者方可直接进入考点。在考点内应全程佩戴口罩，但不建议佩戴N95口罩，在接受身份验证时应临时摘下口罩。考生在考点内行进或停止间距要保持在1米以上，在考场内应按指定位置就座。