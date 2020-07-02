脸上的痣到底要不要祛除？听听专家怎么说

夏天到了，很多女生开始苦恼，脸上的痣太明显，要不要找家医院祛掉呢？

其实，痣又叫痣细胞痣，每个人的身上多多少少都会有几颗或几十颗痣，有些是先天性的，更多则是后天逐渐长出来的。

有人担心，自己脸上痣颜色太深，会不会发生恶变？事实上，恶性黑色素瘤多见于西方人，而且由色素痣转化成癌的概率非常低。但痣如果受到重大刺激，或者长期受到慢性摩擦，就会开始出现异常，疯狂增殖，甚至通过血液、淋巴扩散到全身，最终变成恶性黑色素瘤。

那么，我们应该怎么辨别痣的好坏呢？

首先，高出皮肤丘疹性的痣多为皮内痣，不太会恶变；

第二，不隆起平的痣往往是交界痣，如果发生在手掌、脚底等易摩擦部位，则要注意观察；

第三，30岁后新长的痣，如果颜色比较复杂、边缘不规则甚至有毛刺、形态不对称、直径大于6mm，近期颜色或形状发生变化，那么需要警惕；

第四，如果已经存在多年的痣出现明显不对称，边界不规整；颜色不均匀、或者呈偏蓝黑色；痣在短期迅速变大直径超过6mm；痣出现发痒、破溃、出血以及不易愈合时，则需要高度警惕找专科医生确诊，通过皮肤镜检查等进一步甄别；

第五，如果激光多次（大于3次）点痣后仍然复发，可能存在恶变的风险。此时，应该注意千万不可再做激光，如果已经产生黑色素瘤，做激光更会导致癌细胞扩散。

日常生活中，我们应该如何预防黑色素瘤？

首先，做好防晒。紫外线是导致黑色素瘤的重要原因，因此夏日出门记得撑伞，搭配使用防晒霜，戴防晒帽等进行防护。

第二，不要过度接触自己的痣。不抠、不搓、不刺激，随时观察，发现有变化及时去医院就诊。

第三，不要随意“点痣”。激光点痣、药水点痣都有可能激发黑色素细胞恶变。

受访专家：浙江省嘉善县第一人民医院皮肤主任医师朱敏刚

本文由上海交通大学医学博士周晓博进行科学性把关。