天津中药材产业扶贫项目甘肃中药配方颗粒生产基地开工

6月28日，佛慈红日药业有限公司的全成分中药配方颗粒生产基地在甘肃省定西市渭源县举行开工仪式。据了解，这是天津对口甘肃产业扶贫的重点项目之一，该项目的开工建设，标志着中药材产业化水平在当地的进一步提升。项目建成后，将成为甘肃省主要中药配方颗粒生产基地。

据介绍，项目按照两期规划建设。一期工程为万吨精制饮片生产基地以及综合性库房和第三方检测中心，为甘肃乃至西北地区生产设备重要中药饮片生产基地。

饮片生产车间主任边金鹏介绍，项目已于2019年6月竣工投产，可对多种常用中药进行加工，为当地创造多个就业机会，优先聘用建档立卡贫困户。

据了解，28日上午开工的为二期工程项目。红日药业董事长姚小青介绍，二期工程主要建设生产车间、成品及原料库房，打造中药配方颗粒西北地区的制高点。项目整体建成投产后，将促进县域经济的加速发展，带动地方中药材产业转型升级和提质增效。