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北京57家公立医疗机构可进行核酸检测 市民可通过预约挂号平台预约

2020年07月02日10:02 来源：北京日报

目前，本市已经有57家公立医疗机构可以提供新型冠状病毒核酸检测服务。昨天，市卫生健康委公布了57家公立医疗机构的预约电话和咨询电话，有检测需求的单位和个人提前预约登记，有序进行检测。

市民可通过市卫健委官微“健康北京”微信公众号等查询医疗机构名单及预约电话和咨询电话。除电话预约外，市民还可通过北京市预约挂号统一平台（北京114预约挂号）、京医通、医疗机构官方APP、微信公众号等预约检测。

卫生健康部门提醒市民，核酸检测预约面向无流行病学史且无发热等症状的人员。如果出现发热、咳嗽、咽痛等症状的市民，请及时到发热门诊筛查。请按需预约、错峰预约，戴口罩、不扎堆，避免出现交叉感染。请携带身份证和社保卡就诊，配合医院预检分诊工作，扫描健康码并如实申报个人健康情况；就诊时请全程佩戴口罩，并保持一米社交距离。（记者 贾晓宏）

(责编：李轶群、许晓华)


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