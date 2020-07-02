国家卫健委：发热门诊应当为独立建筑或独立区域 就诊患者采取全封闭就诊流程

新华社北京7月1日电（记者王秉阳）国家卫健委日前印发《关于完善发热门诊和医疗机构感染防控工作的通知》，旨在进一步巩固防控成果，坚持在疫情防控工作中补短板、堵漏洞、强弱项，将发热门诊和医院感染防控工作常抓不懈。

通知提出，发热门诊原则上应当为独立建筑或设置在院内独立区域，路线便捷，与普通门急诊等区域有实际物理隔离屏障，远离儿科等区域，与其他建筑、公共场所保持一定距离，具有独立出入口，便于患者转运。

通知要求，发热门诊实行24小时接诊，严格实行首诊负责制，医生不得拒诊、拒收发热患者。所有到发热门诊就诊的患者，必须扫“健康码”，并进行核酸检测。发热门诊就诊患者采取全封闭就诊流程，原则上挂号、就诊、交费、检验、影像检查、取药等诊疗活动全部在该区域完成。医生在接诊过程中要全面了解患者临床症状，特别要询问流行病学史，并安排必要的检查。对诊断为相关传染病患者或疑似患者，医务人员应当按照有关规定登记、报告和进行隔离处理，不得擅自允许患者自行离院或转院。

通知提出，进入医疗机构的各类人员均应当正确选择和佩戴口罩、正确进行手卫生。医疗机构要设置过渡缓冲病房，对新收入院的患者进行单间收治，待排除新冠病毒感染后再转至常规病房进一步住院治疗，缓冲病房医务人员应当进行三级防护，降低潜在院内交叉感染风险。

“这次的通知很及时，是对综合医院发热门诊、感染科病房建设的再次全面要求。”中央指导组专家组成员、北京朝阳医院副院长童朝晖表示，常态化疫情防控状态下发热门诊更应该发挥哨点和预警作用，对于新冠肺炎患者进行筛查、识别、上报，实现闭环管理，避免疫情扩散。

他表示，少见、新发传染病主要在患者就诊过程中被发现，发热门诊未来将在及时发现和快速处置上发挥更重要的作用。