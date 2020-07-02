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张文宏呼吁科学运动 老百姓跑1/10马拉松就够！

2020年07月02日08:42 来源：中国新闻网

　　 6月30日，新冠肺炎医疗救治上海专家组长、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏在某论坛上表示，病毒考验的是一个人的心肺功能，“想要有好的心肺功能，就要定期运动”。他更建议科学运动，“我们的身体需要折腾，也不能瞎折腾，大多数挺个大肚子的中年人，不适合立刻跑全马42公里。这样的心肺功能，跑1/10马，甚至1/100马就够了。”

　　张文宏表示，现代人要学习原始社会人类的原始状态：吃得不是很饱，饿不死，吃得成分确保有充分蛋白质，也能保证营养的多样性，然后吃完还要出去捕猎抓鱼去干活。“面对病毒，靠什么活下来？就是靠心肺功能。好的心肺功能，需要定期运动来保持，所以，我们一定要运动。”张文宏强调，“只有适度运动，才能让我们保持很好的应激状态。如果我们一天到晚就是宅在家里吃吃吃，那么身体里的胰岛素越来越少，免疫力也下降。最好，一周能保持两次运动，具体什么运动项目，跑步、打球，自己选择——但有个基本条件，是出汗。达不到出汗的效果，像谈恋爱一样慢悠悠兜马路，这个不行的。”

　　他还认为，疫情防控常态化下，老百姓无非是做好这两点：吃好和运动好。“吃，要保持营养适量的多样性，蛋白质要充分。动，就要保持良好的体能。我们的身体需要折腾，维持活动，但我的建议是不能太折腾。(记者 殷立勤)

(责编：许心怡、崔元苑)


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