意大利一医院2019年11月已现可疑肺炎病例 疑似新冠

据欧联网援引欧联通讯社报道，近日，意大利贝加莫市地方检察院在针对该地区紧急情况进行调查过程中，发现根据贝加莫省阿尔扎诺隆巴尔多(Alzano Lombardo)医院患者档案，该地区在2019年11月已出现可疑肺炎病例。这可能与新冠病毒有关。

据报道，贝加莫市地方检察院检察官表示，贝加莫省阿尔扎诺隆巴尔多医院的患者医疗档案中，累计记载了2019年11月至2020年2月发生在该地区的110例疑似新冠肺炎病例资料。

《贝加莫回声日报》报道称，当地卫生部门在提供给伦巴第大区尼科洛·卡雷塔(Niccolò Carretta)医院的文件中也披露了相关资料。

根据医院患者病例资料记载，在阿尔扎诺隆巴尔多医院发现两名新冠肺炎确诊患者以前，该医院已经有“肺炎”患者住院治疗。

医院记录的“肺炎”病例代码为486，患者临床症状“肺炎”，死亡病因不明。该医院记录了2019年11月至2020年2月23日治疗的110例“肺炎”患者。

该医院接诊的“肺炎”患者在2019年11月共18例，到12月份已增至40例。在2020年1月，“肺炎”患者增至52例，从3月起“肺炎”患者开始成倍增长。

患者病历资料还显示，在2019年，医院共有256例非常规性“肺炎”病例，2018年，该医院记录的“肺炎”病例为196例。

报道指出，意大利贝加莫检察官在医院病历资料中发现的情况，已经得到意大利卫生当局的高度重视，有关病毒学家针对阿尔扎诺隆巴尔多医院发现新冠肺炎疑似病例，已经展开进一步调查和研究。(博源)