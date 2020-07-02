浙江台州多地沿海、水系发达，长期以来溺水事故多发。从2017年6月起，台州开展“守牢塘河、呵护生命”预防溺水行动，多措并举织牢溺水“防护网”。3年多来，台州溺水死亡人数大幅下降，从2016年的76人下降至2019年的2人。今年到目前，台州未发生一起溺水死亡事件。

“防溺水工作早抓一天，就能早一天保护更多群众的生命安全。”台州市副市长、公安局长伍建利说，溺水事故多发的一个重要原因是预防溺水工作管理分散，教育、水利、公安等多个部门都有职责，多头管理导致责任难以落实。很多干部群众对预防溺水工作认识不到位，有的认为“防无可防”，有的认为“只靠运气”。

“广织安全宣传网，敲响防溺水警示钟”是预防溺水的关键一环。为此，台州公安局联合相关部门深入校园开展安全教育，常态化开展防溺水安全教育，溺水事故基本急救、自救培训等活动，并向全市班主任、学生、家长及外来务工人员等定制发放64.8万份公开信。

扎牢群众心理上的安全篱笆，更要扎紧涉水区域的安全篱笆。台州按照“谁所有、谁负责”和属地管理、分级负责的原则，对所有水域开展安全隐患排查，对安全隐患挂牌分类整治，全面加强水域安全管控工作。公安机关会同乡镇（街道）及相关职能部门，对辖区水域尤其是近3年发生过溺水事故的水域，进行拉网式排查摸底，逐一明确责任单位、责任人，逐一落实安全管理制度、警示标识设置，逐一建立安全台账。对前期排查出的安全隐患，逐一落实针对性措施予以整治，并统一设置禁止进入标识牌、警示标识牌、水深标识牌、溺亡事故标示牌、防溺水告示牌等防溺水警示“五张牌”。

在此基础上，台州公安局还组织乡镇（街道）干部、村居干部、综治网格员、派出所民警等力量，定期开展危险水域巡查，利用“民警+无人机”开展常态化水域巡查，共排查危险水域3.8万余处，回填、封闭式改造危险水域2000余处。

“我们还充分发动社会公众参与防溺水工作，组建多元化联勤联防队伍纳入社会应急救援体系，为孩子套牢‘救生圈’。”伍建利说，公安机关组织群防群治力量及乐于公益事业、负有责任心、具备过硬救援技能的人员加入溺水救援队，以弥补专业救援人员不足的短板。截至目前，台州市共组建防溺水民间救援队17支共计780人。

《 人民日报 》（ 2020年07月02日 19 版）