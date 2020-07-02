进入须安检 一键可报警

从7月1日开始，北京友谊医院门急诊、住院楼等各个楼宇入口开始全面启动安检工作，所有人员将通过固定安检门或手持安检后才能进入楼宇。这是北京友谊医院落实《北京市医院安全秩序管理规定》其中的一项工作，希望通过维护好医院安全秩序，为广大患者和医护人员提供更加安全有序的就诊环境。

医务人员是守护人民群众生命健康的白衣卫士。广大医务人员始终把人民群众生命安全和身体健康放在首位，全力以赴救治患者，是抗击疫情的中坚力量。但一些地方却屡次出现暴力伤害医务人员、扰乱医院安全秩序的事件，触犯了全社会共同坚守的正义良知和道德底线，人民群众对加强医务人员保护、严惩涉医违法犯罪的呼声日趋强烈。

北京市人大常委会制定出台《北京市医院安全秩序管理规定》，并于7月1日起正式施行。北京市人大常委会法制办法规二处处长张丽娟介绍，该法规按照预防为主、综合治理、医警联动、依法处置、共同维护的原则，设计制度，制定措施，设定条款，确保最大限度地减少和防范涉医恶性案件的发生。

“该法规明确规定，医院应当建立安全检查制度，根据需要在医院入口或者重点区域入口进行安全检查，严防禁限物品进入医院。”北京友谊医院副院长李昕介绍。

与此同时，各医院按照法规要求，积极推进安保信息平台建设。在朝阳医院，每个诊室、医生值班室、护士站、分诊台、治疗室等公共区域均新配备了一键式报警系统，当出现医疗纠纷时，医务人员能够就近快速报警。“按照新规，医务人员触发一键报警装置，民警和医院治安保卫人员应当立即到现场核实情况，果断制止违法行为，将违法行为人带离现场。这样就提高了应急处置突发事件的快速反应能力，大大增加了安全性。”北京朝阳医院副院长李德令介绍。

同样，友谊医院在门诊诊室、财务窗口、病区护士站等区域也实现一键报警全覆盖。发生突发事件时，医务人员触发一键报警后，医院应急指挥中心的综合安防管理平台会即时通过语音和视频信息提示位置，指导安保人员迅速到位并进行有效处置。

医院警务室建设是提升医院安全秩序管理水平的重要抓手。按照新规，公安机关应当按照规定在二级以上医院设立警务室，配备必要警力。目前，北京已在绝大部分三级医院和部分有条件的二级医院设立了共计101家警务室。“目前，北京警方正积极争取医疗卫生主管部门和医院支持，在做好现有101个重点医院警务室升级改造的同时，进一步选址布点、统一标识、调配警力，力争按照法规要求尽快实现警务室全覆盖。”北京市公安局副局长、新闻发言人潘绪宏表示。

《 人民日报 》（ 2020年07月02日 13 版）